Mitsotakis: Pezullohen të gjitha detyrimet financiare, paratë e ndihmës do të jepen menjëherë dhe pa asnjë burokraci

Kryeministri grek Greqi, Kyriakos Mitsotakis së bashku me grupin e ngritur për situatën e zjarreve në Greqi kanë komunikuar sot masat që do të merren për zonat e prekura nga zjarret.





Kryeministri vuri në dukje se masat kanë të bëjnë me qytetarët dhe bizneset e prekura. Përveç kompensimeve, do të merren masa për të rikthyer dëmet dhe mjedisin natyror, ndërsa zoti Mitsotakis theksoi se paratë do të paguhen menjëherë, pa burokraci të panevojshme për përfituesit.

Sidomos për Evia, Z. Mitsotakis shpalli një program të veçantë rindërtimi të udhëhequr nga Stavros Benos, njeriu që kishte marrë përsipër detyrën e rindërtimit të Kalamata pas tërmetit të vitit 1986.

Në të njëjtën kohë, ai njoftoi se familjes së zjarrfikësit vullnetar të pyjeve Vasilis Filora që humbi jetën në betejën me zjarrin do t’i jepet një pension. Duke filluar nga nesër, çdo zonë e djegur shpallet e ripyllëzueshme, tha zoti Mitsotakis, duke treguar se çështja e parë tani është gjetja e zgjidhjeve dhe kjo është arsyeja pse dokumentimi i dëmeve tashmë ka filluar.

Masat e miratuara:

Kompensimi i menjëhershëm për çdo viktimë nga zjarri dhe pezullimi i detyrimeve financiare

Projekti i restaurimit

Planifikimi afatmesëm i rindërtimit të prodhimit, veçanërisht për Evianë Veriore

– Kontribut hipotekor deri në 150.000 euro dhe depozitë direkte prej 20.000, 12.000 ose 5.000 euro në varësi të shkallës së dëmtimit nga 20 gushti me një aplikim në platformën arogi.gov.gr

– Kompensimi me 70% të humbjeve, 20% do të jepet paraprakisht

– Ndihma për qira

– Gjithashtu ndihmë prej 4.000 euro për fermerët, prodhimet e të cilëve janë prekur

– Sidomos për zonat e prekura rëndë nga Evia Veriore, masat do të zbatohen për të gjithë banorët, pavarësisht nëse janë dëmtuar në zonat e prekura.