Pse Dashi është udhëheqësi natyror i Zodiakut

Nëse keni takuar ndonjëherë një Dash, atëherë me siguri e dini – pasi ata janë të vështirë të harrohen! Këto shenja zjarri (të lindura nga afërsisht 21 marsi deri më 19 prill) kanë personalitete jashtëzakonisht të larta të energjisë dhe qëndrime të guximshme, dhe ata janë gjithmonë gati për të filluar veprimin.





Ndërsa dashi kozmik mund të ketë një reputacion për të qenë pak kokëfortë, pikat e forta të shenjave të zodiakut të Dashit janë edhe më të shumta.

Dashi është një nga shenjat e zodiakut të zjarri, që do të thotë se ata janë të shtyrë nga pasioni dhe duan të ndjekin në mënyrë impulsive zemrën e tyre. Ky element i mbush me entuziazëm dhe zell, kështu që ju mund të imagjinoni se ata janë shumë argëtues në një festë. Si shenjë kardinale, Dashat janë gjithashtu udhëheqës të fortë që shkëlqejnë në marrjen e iniciativës. Ata janë gjithmonë gati për të provuar diçka të re, dhe do të jenë atje për të inkurajuar miqtë e tyre që të rrisin lojën e tyre, gjithashtu.

Pavarësisht nëse po përpiqeni të mësoni se si të jetoni me energjinë e Dashit ose thjesht shpresoni të mësoni më shumë rreth tabelës tuaj të lindjes astrologjike, është e dobishme të kuptoni pikat e forta të shenjave të zodiakut të Dashit:

Ata janë të orientuar drejt veprimit

Si shenjë e zjarrit kardinale e zodiakut, Dashi është i shkëlqyeshëm në marrjen e masave për idetë e tij dhe marrjen e drejtimit mbi gjërat. Ndërsa disa njerëz përpiqen të fillojnë përpjekje të reja dhe nuk janë të sigurt për hapat e parë, personaliteti i patrembur dhe impulsivë i Dashit i lejon ata të zhyten në situatat e para.

Ata bëjnë udhëheqës të mëdhenj

Dashi është shenja e parë e zodiakut, dhe stina e tyre vjetore astrologjike përputhet me fillimin e pranverës. Kjo i mbush ata me aftësi natyrisht të forta drejtuese dhe një aftësi për të marrë iniciativë me besim. Ata janë mësuar të mbajnë pishtarin dhe t’i udhëheqin me guxim njerëzit në vende të reja, edhe nëse nuk kanë shumë përvojë. Zelli, pasioni dhe guximi i tyre i frymëzon njerëzit që t’i besojnë dhe të ndjekin shembullin e tyre.

Ata kanë “fat fillestari”

Të qenit shenja e parë e zodiakut gjithashtu i bekon ata me një fat të tërë fillestar. Dashi mund të jetë impulsiv, dhe ata shpesh veprojnë para se të mendojnë plotësisht për gjërat – por falë karizmës së tyre kozmike, ata kanë një aftësi për të gjetur sukses edhe pa përvojën e nevojshme.

Kanë energji pa kufi

Ndërsa shenja e zodiakut sundohet nga Marsi, planeti i luftës dhe aftësive fizike, Dashi zakonisht favorizohet me një rezervë energjie në dukje të pafundme.

Ata janë të patrembur

Dashi kurrë nuk e lë frikën t’i pengojë të thotë atë që ndien ose të bëjë atë që do. Këto shenja zjarri mbajnë pasionin e tyre për jetën në mëngë dhe zakonisht nuk janë shumë të shqetësuar për pasojat e veprimeve të tyre. Sjellja e tyre e guximshme dhe e ashpër ndonjëherë mund t’i bëjë ata të kenë probleme, por gjithashtu ndihmon për të siguruar që ata të marrin atë që duan