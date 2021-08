COVID-19/ Zelanda e Re mbyll kufijtë deri në vitin 2022

Kryeministrja e Zelandës së Re, Jacinda Ardern njoftoi se kufijtë e vendit do të qëndrojnë të mbyllur të paktën deri në fund të vitit.Në një deklratë zyrtare aja tha se përparësia është vaksinimi i të gjithë popullsisë dhe mbajtja e aktiviteteve ekonomike të hapura.





Zelanda e Re konsiderohet si një nga vendet që ka menaxhuar më mirë pandeminë e koronavirusit, me vetëm 26 vdekje nga një popullsi prej pak më pak se pesë milion banorë.

Kryeministrja gjithashtu parashikoi që kur vendi të rihapet vitin e ardhshëm, udhëtarët e vaksinuar nga zonat me rrezik të ulët do të jenë në gjendje të hyjnë pa karantinë, ndërsa rastet e tjera do të duhet të izolohen ose të qëndrojnë në karantinë për 14 ditë.