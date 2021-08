Si duhet të veproni nëse sëmureni me Covid dhe keni mace ose qen në shtëpi

Njerëzit që kanë mace dhe/ose qen në shtëpi duhet të shmangin kontaktin me ta në rast se infektohen me Covid, sugjerojnë ekspertët.





Një grup shkencëtarësh në Hollandë kanë zbuluar se koronavirusi është i zakonshëm te macet dhe qentë në shtëpi në rast se pronarët e tyre janë infektuar. Ndonëse rastet e pronarëve që transmetojnë Covid-19 tek kafshët shtëpiake konsiderohen të jenë të një rreziku të papërfillshëm për shëndetin publik, shkencëtarët thonë se ekziston një rrezik i mundshëm që kafshët shtëpiake të mund të veprojnë si një “rezervuar” për koronavirusin dhe ta transmetojnë sërish te njerëzit.

Dr. Els Broens, nga Universiteti i Utrechtit, thotë: “Nëse keni Covid-19, duhet të shmangni kontaktin me macen ose qenin, ashtu si do të vepronit me njerëzit e tjerë.”

“Shqetësimi kryesor nuk është shëndeti i kafshëve – qentë dhe macet ose nuk kanë fare simptoma, ose kanë simptoma të lehta – por rreziku i mundshëm që kafshët shtëpiake mund të veprojnë si një rezervuar i virusit dhe ta transmetojnë te njerëzit.”

Për fat të mirë, deri më sot nuk është raportuar asnjë transmetim i virusit nga kafshët te njeriu.

Kërkimi i udhëhequr nga Broens u prezantua në Kongresin Europian të Mikrobiologjisë Klinike dhe Sëmundjeve Infektive, por ende nuk është botuar.