Sa të mbrojtur jemi nga vaksinat pas dozës së dytë dhe nga imuniteti natyral?

Alimehmeti, referuar studimit, shkruan se edhe 1 vit pas kalimit në mënyrë natyrale, anti-trupat janë të matshëm në masën 80 %.

Autorët dalin në përfundimet:

❓ Sa zgjat imuniteti pas infeksionit natyror nga SARS-CoV-2?

❓ A është i efektshëm ky imunitet edhe kundër variantit Delta?

❓ Po me vaksinat Pfizer dhe AstraZeneca, çfarë ndodh?

Miqtë e mi, këtyre pyetjeve u është përgjigjur një studim i detajuar i udhëhequr nga Universiteti i tretë në Europë dhe i teti në botë: Karolinska Institute (Suedi).

Në studimin e kryer në bashkëpunim me Agjencinë e Shëndetit Publik Suedi, Universitetin e Uppsalës dhe Institutin Mbretëror të Teknologjisë SciLifeLab, studiuesit e Karolinska Institute studiuan:

përgjigjen imunitare deri në 12 muaj pas infeksionit natyror, si edhe

përgjigjen imunitare ndaj varianteve shqetësues (me interes janë patjetër variantet Delta dhe Alfa), në

pacientët e shëruar pas infeksionit natyror,

personat e vaksinuar me dy doza Pfizer,

personat e vaksinuar me dy doza AstraZeneca, dhe

personat e vaksinuar me një dozë AstraZeneca dhe një dozë Pfizer.

E rëndësishme për interpretimin e rezultateve është të vëmë re se nuk është e njëjta kohë e kaluar pas imunizimit në grupet e ndryshme.

pas infeksionit natyror: 12 muaj,

pas vaksinës Pfizer: 30-55 ditë,

pas vaksinës AstraZeneca: 14-22 ditë.

Rezultatet janë sa të pritshme aq edhe inkurajuese!

Te personat e infektuar më parë:

✅ 12 muaj pas infektimit, antitrupat neutralizues dhe antitrupat IgG anti-S janë të matshëm në 80% të rasteve (83/104)

✅ 12 muaj pas infektimit, kapaciteti neutralizues ishte i njëjtë kundër:

variantit infektues origjinal (referencë),

variantit Alfa: 0.95 (0.92-0.98), dhe

variantit Delta: 1.03 (0.95-1.11).

Te personat e vaksinuar me dy doza Pfizer (30-55 ditë pas dozës së dytë), kapaciteti neutralizues ishte i njëjtë kundër:

variantit origjinal (referencë),

variantit Alfa: 1.01 (0.78-1.38), dhe

variantit Delta: 0.85 (0.64-1.14).

Te personat e vaksinuar me dy doza AstraZeneca (14-22 ditë pas dozës së dytë), kapaciteti neutralizues ishte i njëjtë kundër:

variantit origjinal (referencë),

variantit Alfa: 0.96 (0.84-1.09), dhe

variantit Delta: 0.82 (0.61-1.10).

Autorët dalin në përfundimet:

✅ Rezultatet tona tregojnë një reduktim fillestar të antitrupave IgG që pastaj mbeten në nivele të qëndrueshme 12 muaj pas infektimit të lehtë nga SARS-CoV-2.

✅ Këto antitrupa paraqesin aftësi neutralizuese kundër varianteve B.1.1.7 (Alfa) dhe B.1.617.2 (Delta) të ngjashme me aftësinë neutralizuese kundër variantit origjinal, aftësi e cila është e qëndrueshme në kohë, duke përfaqësuar një imunitet të fuqishëm kundër këtyre varianteve të shpërndara në të gjithë botën.

✅ Gjetjet tona të neutralizimit afatgjatë të varianteve të përhapura gjerësisht B.1.1.7 (Alfa) dhe B.1.617.2 (Delta), 1 vit pas infektimit të parë, mund t’i ndihmojnë politikëbërësit e programeve të vaksinimit në vendet me burime të pakëta gjatë prioritizimit të numrit të kufizuar të vaksinave në dispozicion.

Ne mund ta harrojmë me naivitet Natyrën miqtë e mi, por Ajo kurrë nuk na harron ne!

Dr. Shk. Ilir Alimehmeti

Epidemiolog Klinik

Fakulteti i Mjekësisë, UMT

Akademia e Shkencave të Shqipërisë

Për detaje:

