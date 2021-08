“Në spitalin Infektiv 40 pacientë të shtruar”,gazetari për shifrat e COVID-19: Nuk pranohen të sëmurë me patologji të tjera

Shtrimet në Spitalin Infektiv ose ndryshe COVID 1 kanë ardhur duke u rritur dhe deri tani zënë 30% të kapacitetit.





Gazetari Erjon Skëndaj në një raportim për “BalkanWeb” nga Infektivi tha se janë ndërprerë shtrimet e pacientëve me patologji të tjera infektive dhe po pranohen vetëm raste të rënda.

“30% e kapacitetit të Infektivit është i zënë. Janë ndërprerë shtrimet në spitalin Infektiv, i cili është vendosur në mungesë të ambienteve në ish-COVID 3. Nuk po pranohen pacientë me patologji të tjera, vetëm raste të rënda dhe po mendohet për rikthimin e COVID3 nga shtimi i shtrimeve në COVID1. Në 14 ditë shtrimet janë rritur me 17 më shumë.

Në COVID 1 në gjendje të rëndë 2 pacientë, në të gjithë spitalin numërohen 40 pacientë. Ajo që ka rritur alarmin brenda bluzave të bardha është fakti se numri i shtrimeve ka ardhur në rritje. Në korrik shtrimet kishin rënë në minimum, aq sa arriti që kishte vetëm një pacient. Nëse shtrimet ecin me këtë ritëm, me shumë gjasë në mes të shtatorit kapacitetet e spitalit do të jenë të ezauruar. Në këto 14 ditë të gushtit, kemi 2059 infektime të reja, me incidencë dy javore 73 infektime për 100 mijë banorë.

Kjo incidencë na heq ekskluzivitetin e të qenit zonë e gjelbër.

Shtrimet në spital, sipas ekspertëve nuk janë një shenjë alarmi pasi format e raportuara dhe vdekshmëria e ulët nuk ka të njëjtin agresivitet sa varianti britanik.

Të gjithë të pavaksinuarit dhe ata që nuk e kanë kaluar duhet të vaksinohen thonë ata. Nga momenti i dozës së parë do duhen 40 ditë kohë që trupi të imunizohet”, raportoi gazetari.

Ai tha se sot kemi 2091 raste aktive, 1691 raste më shumë krahasuar me 31 korrikun. “Kemi rritje të të gjithë treguesve, por numri i fataliteteve paraqitet relativisht i ulët. Nëse rikthehemi tek hapja e spitalit COVID 3, pyetja që shtrohet është se ku do të trajtohen patologjitë e tjera infektive?”, tha ai.