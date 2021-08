Braktisi vendin prej talebanëve, Presidenti i Afganistanit: Sot bëra një zgjedhje të vështirë, po të kisha qëndruar Kabuli do të ishte shkatërruar

Presidenti i Afganistanit, Ahraf Ghani ka dhënë deklaratën e tij të parë pasi braktisi vendin teksa talebanët morën kryeqytetin.





Ghani thotë se sot bëri një zgjedhje të vështirë mes të qëndruarit për të luftuar përballë talebanëve të armatosur ose të ikte nga atdheu.

Ai sqaron se nëse do të kishte qëndruar, Kabuli do të ishte shkatërruar dhe pasoja do të ishte një katastrofë e madhe njerzore.

STATUSI NGA ASHRAF GHANI

Me emrin e Allahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit

Të dashur bashkatdhetarë!

Sot kam bërë një zgjedhje të vështirë; të ngrihesha në këmbë, të përballesha me talibanët e armatosur që donin të hynin në pallatin presidencial, ose të ikja nga atdheu që sakrifikova jetën për njëzet vitet e kaluara. Po të kisha qëndruar, shumë bashkatdhetarë do të martirizoheshin dhe qyteti Kabul do të shkatërrohej dhe rezultati do të ishte një katastrofë e madhe njerëzore në këtë qytet gjashtë milionësh. Talebanët planifikuan dhe ishin gati të më hiqnin dhe të sulmonin tërë Kabulin dhe popullin e Kabulit. Për të shmangur përmbytjen e gjakderdhjes, vendosa më së miri të iki.

Talebanët fituan gjykimin e shpatës dhe armës dhe tani ata janë përgjegjës për mbrojtjen e dinjitetit, pasurisë dhe vetëvlerësimit të bashkatdhetarëve. Por ata nuk e kanë fituar legjitimitetin e zemrave. Asnjëherë në histori nuk i jepet legjitimitet me forcë dhe nuk do ta bëjë. Ata tani po përballen me një test të ri historik, ose do të mbrojnë emrin dhe nderin e Afganistanit ose do t’i japin përparësi vendeve dhe rrjeteve të tjera. Shumë njerëz dhe shumë fise kanë frikë dhe nuk kanë besim në të ardhmen. Talebanët duhet të sigurojnë të gjitha kombet, fiset, fiset e ndryshme, motrat dhe gratë e Afganistanit për të fituar legjitimitetin dhe zemrat e popullit. Bëni një plan të qartë dhe ndajeni me njerëzit. Unë gjithmonë do të vazhdoj t’i shërbej popullit tim për sa i përket të menduarit dhe planifikimit. Edhe shumë bisedime të tjera.

Rroftë Afganistani.