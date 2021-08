Disa mënyra për të qenë kreativ kur ndiheni të mërzitur

Jeta ndihet aq aktive ndonjëherë sa është e vështirë të besosh që njerëzit ende nuk kanë çfarë të bëjnë.





Në fund të fundit, ne i kemi bërë ekranet të ndihen si ndihma më e madhe. Herët a vonë, sytë tuaj do të lodhen dhe pajisjet do të duhet të ngarkohen. Do të keni nevojë për diçka tjetër për të bërë.

Vetëm për shkak se jeni të mërzitur nuk do të thotë që ju duhet të humbni kohën tuaj. Ka shumë gjëra që mund të bëni për t’u argëtuar që gjithashtu përkulin muskujt tuaj krijues .

Provoni disa nga këto aktivitete herën tjetër kur të ndjeni mërzinë dhe shikoni se çfarë ndryshimi ka për të përfshirë trurin tuaj në mënyra të reja!

Bëni një tabelë vizioni

Vërini në punë ato aftësi të shkollës fillore dhe bëni një tabelë vizioni! Mund të jetë një kombinim i gjithçkaje që ju frymëzon për të ndërmarrë hapin tjetër në fushën e jetës tuaj ku keni më shumë nevojë.

Përfundoni një ‘puzzle’

Ka diçka jashtëzakonisht të kënaqshme në përfundimin e një bashkimi pjesësh figure. Sa më e madhe të jetë enigma, aq më mirë. Sfidoni veten të kaloni pak kohë në mëdyshje dhe vendoseni trurin tuaj në punë në mënyrën argëtuese.

Bëni një stërvitje të lehtë

Ajo që përbën një punë të lehtë mund të ndryshojë nga personi në person, por kjo ndjenjë e bukur e arritur kur të keni përfunduar ia vlen. Kur të keni mbaruar, keni mundësinë e përsosur për të bërë dush dhe për t’u çlodhur vërtet.

Gatuaj diçka

Nëse mendoni se nuk ju pëlqen gatimi, merrni parasysh nëse e keni provuar ndonjëherë kur nuk keni qenë nën presion. Luajtja në kuzhinë kur jeni vetëm ju është krejtësisht e ndryshme nga dëshira për të ngrënë darkë në tryezë me shumë persona, dhe mund të jetë vërtet e këndshme.

Meditoni

Koha e qetë është një kohë e shkëlqyeshme për meditim. Ju mund të bëni gjërat tuaja, të ndiqni një meditim të udhëzuar në një video ose aplikacion.