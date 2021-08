Tetë fazat e një marrëdhënieje me një shpirt binjak

Miti i “personit të duhur” bëhet realitet





Që nga fëmijëria ne jemi mësuar se ka një person që do të na gjejë dhe do të na bëjë të lumtur. Por ju keni vuajtur nga dashuritë kaotike, jo të besueshme dhe stimuluese në jetën tuaj. Ju besoni se historitë që keni dëgjuar janë të shpikura dhe zhgënjyese.

Në momentin që takoni shpirtin binjak, i gjithë ai mentalitet dhe besim zhduket. Filloni të kuptoni dhe pranoni se “personi i duhur” ju ka kërkuar aq intensivisht, sa keni kërkuar edhe ju për të. Ju mund të mos besoni se kjo është e vërtetë.

Por jepi një shans. Dhe nëse e bëni këtë, ky person mund t’ju ndihmojë të jetoni një dashuri që besonit se nuk ekzistonte.

Njihni arsyen e ekzistencës tuaj

Ndërsa filloni të pranoni se ky person ka kaluar përvoja të ngjashme, bëhet e qartë se ju duhet të arrini në këtë pikë të jetës tuaj për të pranuar këtë lloj marrëdhënieje.

Shpirtrat binjakë vijnë në jetën tonë në momentin e saktë që na duhet të mësojmë diçka të jashtëzakonshme për veten tonë. Shpesh, një shpirt binjak vjen në jetën tuaj kur jeni në një lidhje tjetër serioze.

Mund të martoheni, të fejoheni ose të përballeni me humbjen e partnerit tuaj. Ky person shfaqet me mençurinë e jashtëzakonshme që ju nevojitet për të ecur përpara.

Ju bini në dashuri

Ekziston një ndryshim midis të dashurosh dikë dhe të dashurosh me të. Ne i duam prindërit tanë, miqtë tanë, familjen dhe dashamirët e tjerë të së kaluarës.

Kur takoni shpirtin binjak, këto forma dashurie nuk mund të matin intensitetin dhe pasionin për gjysmën tjetër. Ju nuk keni pse ta detyroni dashurinë ose të përpiqeni ta kuptoni atë. Për herë të parë, zemra juaj di diçka që mendja juaj nuk mund ta rindërtojë në mënyrë analitike. Të biesh në dashuri është gjëja më e lehtë në botë. Bëhuni substanca më natyrale në bashkim.

Shpirtrat binjakë nuk verbohen nga realiteti, sepse ata janë bota e tyre. Kjo është faza e ekstazës së pastër, sepse ju e lejoni zemrën të bëjë atë që duhet të bëjë: të dashurojë pa kushte.

Ju mund të shihni të gjitha aspektet e vetes

Çdo marrëdhënie mëson diçka të vlefshme për veten e saj. Pasi pasioni fillestar fillon të stabilizohet dhe rutina e përditshme merr epërsi, ju filloni të jeni dëshmitarë të shumë aspekteve të vetes.

Jo vetëm që shpirtrat binjakë kanë të njëjtat prirje magjike dhe të mrekullueshme, ata gjithashtu pasqyrojnë pjesët e errëta të shpirtrave tanë. Eshtë në këtë hapësirë ​​që ne duhet të mësojmë të shërojmë, të falim dhe të marrim pjesë në pranimin e të gjitha aspekteve të qenies. Eshtë gjithmonë e lehtë të jetosh në dritën e çdo të mire, por ne jemi krijuar në dualitet: errësira vs. dritës, e mira kundrejt të keqes, e kështu me radhë.

Në ato momente ne duhet të jemi të pjekur për të kuptuar se gjithmonë ekziston një punë shpirtërore për të bërë në këtë përvojë njerëzore. Ky person do të përmirësojë të gjitha aspektet e vetes sonë.

Ju dëshironi të arratiseni

Thellësia dhe dimensioni i kësaj historie dashurie ndonjëherë janë shumë për këdo që ta trajtojë. Ju njihni pjesë të vetes që nuk jeni të gatshme t’i shikoni.

Fazat e hershme të një marrëdhënieje me shpirtin binjak shpesh ndjehen si një gjueti. Ju nuk pushoni së ndjekuri në rrathë. Në këto momente ju filloni të shihni të gjitha ngjashmëritë mes jush.

Frika dhe ankthi bëhen shokë gjykues për vendime egoiste. A jeni të gatshëm të vazhdoni?

Ti heq dorë

E gjithë kjo ikje bëhet e mërzitshme. Në këtë fazë ju e dini që gjërat do të kenë nevojë për një rregullim. Ju dhe shpirti juaj binjak jeni të gatshëm të merrni pjesë në këtë eksperiment në sfidat kozmike.

Pranoni që ka punë për të bërë dhe së bashku mund ta bëni. Pasi e lini egon, ndjeni se dashuria dhe frika shpërndahet.

Këtu fillon të kuptosh kontratën e shpirtit që u krijua shumë jetë më parë. Kjo është faza ku të dy mund të gjeni paqe në bashkim.

Sfidoni njëri -tjetrin

Shpirtrat binjakë kanë aftësinë për t’i sjellë sukses njëri-tjetrit. Ata inkurajojnë partnerin. Shpirti juaj binjak do t’ju ​​inkurajojë me një dashuri që është e pakrahasueshme në çdo marrëdhënie tjetër në jetën tuaj. Nuk do t’ju ndalojë të ndiqni qëllimin tuaj.

Ndonjëherë shokët e shpirtit ndahen pak gjatë këtij kalimi ndërsa qëndrojnë të fokusuar në jetën e tyre. Por, nga dashuria dhe respekti reciprok, ata vazhdojnë të vrapojnë krah për krah në këtë udhëtim nëpër jetë.

Bëhesh një person

Meqenëse nuk është egoja që dikton partneritetin, zemrat bëhen një. Ju dhe shpirti juaj binjak bëheni një përqendrim i dashurisë, ndjeshmërisë dhe dhembshurisë. Dhe kjo është ngjitëse për të gjithë përreth jush.

Shpirtrat binjakë njohin dridhjet dhe shpeshtësinë e njëri-tjetrit. Ata bëhen një. Veçantia e partneritetit tuaj nuk është vetëm përmes vdekjes së besimeve egoiste. Eshtë në procesin e lëshimit që zemra e kupton pse keni nevojë për tjetrin.

Ju jeni këtu për të bërë ndryshimin në jetën e tyre. Shpirtrat binjakë janë të mrekullueshëm në gjetjen e njëri-tjetrit. Ata kanë mësuar të ndjekin sinkronizmin, nxitjen intuitive dhe mençurinë e udhëhequr nga Zoti./bota.al