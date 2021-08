“COVID-19, një alarm”, Shehu: Disa sugjerime për këtë qeveri të papërgjegjshme

Ish-ministri i Shëndetësisë, tanimë deputet i zgjedhur i Partisë Demokratike, Tritan Shehu, ka folur për situatën e COVID-19 në vend.





Me anë të një shkrimi në rrjete sociale, ai thekson se gjendja është alarmante, pasi janë 16 mijë jetë të humbura, 50 mjekë të vdekur dhe pasoja të rënda shëndetësore për shumë të tjerë.

Shehu më tej, rendit të gjitha pikat që mund të çojnë në rimëkëmbjen e gjendjes, ndër të cilat citon: “Vënia ne gadishmeri per hapjen e te gjthe sistemit spitalor ne vend, qender e periferi, ndaj rasteve me te renda, qe prej shtatorit.

Fillimi i vaksinimit prej moshes 12 vjec dhe programimi i dozes se trete”.

Postimi i plotë i Tritan Shehut:

Covid, nje alarm e disa sygjerime per kete Qeveri te pa pergjegjshme, kur gjendja eshte ne perkeqesim galopant.

Te gjtha projektimet sot cojne te ajo, qe e kam ngritur prej muaj, rrezikun e thellimit te kastrofes shendetesore, qe deri tashti e kemi paguar me:

—16 mije jete te humbura.

—50 mjeke te humbur.

—Pasoja te renda shendetesore, per te cilat askush nuk kujdeset.

—Reth 150 M E te shpenzuara nga xhepat e qytetareve e te pa rimbursuara etj.

Aresyet jane ato qe kemi thena, te lidhura me terresine e sistemit shendetesor ne kolaps, si dhe me disa faktore te rinj:

A-Shqiperia megjithe koston e rende te lenies ne “renie te lire” te epidemise, eshte larg imunitetit natyral, dhe as mund ta arrije ate.

B-Shqiperia eshte shume larg dhe imunitetit vaksinues sepse:

a) Numri i ulet i injeksioneve (vaksina kerkon dy) deri tashti eshte 44,5 per 100 banore, kur mezatarja boterore eshte 60,3 b b) Perdorimi spekulativ ne shumicen dermuese i vaksinave kineze e ruse te pa certifikuara, te pa efekeshme ndaj epidemise e vecanerish variantit Delta, qe tashme dominon. Kjo jo vetem nuk siguron imunizimin, por me keq, ka krijuar konfuzion e fsheh realitetin e rrezikshem.

Ne keto kushte duhet te ndertohet nje strategji e plote (jemi shume te vonuar):

1-Te ndalohet perdormi i vaksinave te pa certifikuara, pa folur per skadencat.

2-Te realizohet menjehere nje studim imunologjik zyrtar nacional.

3-Ne bashkerendim me specialite te BE te dilet me konkluzione te qarta se cfare do te behet me ata, qe kane marre ato vaksina te pa efekeshme-perseritje e dy dozave, nje doze me te certifikuarat, etj?

4-Fillimi i vaksinimit prej moshes 12 vjec dhe programimi i dozes se trete.

5-Mbi keto baza duhen perdorur vetem vaksina te certifikuara nga EMA, qe ne terresi shkon mbi 5 M doza, e realizueshme nqs nuk do humbet kohe akoma.

6-Me realizimin e ketyre pikave hapet rruga e futjes ne perdorim te “Green pass”, me rregulla te qarta e demokratike.

7- Nderkaq eshte i rendesishem rimodelimi i kujdesit paresor per te forcuar e zgjeruar gamen e mjekimit me kompleks Covid ambulator. Kjo kerkon masa qe nga materialet, trajnuese, organizuese, mbrojtese te personelit, rimbursimi etj.

8- Venia ne gadishmeri per hapjen e te gjthe sistemit spitalor ne vend, qender e periferi, ndaj rasteve me te renda, qe prej shtatorit.

9-Permiresimin e shtimin urgjent te posteve te reanimacionit, sherbim ku ne patem humbje tragjike e te pa justifikuara nen cdo parameter

te krahasueshem nderkombetar, si pasoje e mos egzitences se strukturave e te pajisjeve te domosdoshme me kete perballje, apo dhe e mbi koncentrimit ne qender.

10-Liberalizimi i laboratoreve e tregut per materialet e te gjitha llojet te testetve Covid, si dhe perforcimin e se paku te nje laboratori publik per ate Delta etj.

11- Krijimin e ambulatoreve polivalent post Covid ne te gjthe vendin.

Pa dyshim ka dhe nje sere masash te tjera qe duhen implementuar sa me shpejt, ndryshe gjendja mund te degradoje perseri si muaj me pare.

Por me keqardhje dua te them se nuk kam asnje besim se kjo Qeveri shurdhe, memce, qorre, mund te kthehet ndonjehere ne eficiente!