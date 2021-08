“Ke shtuar peshë sërish”, Fifi revoltohet keq me mesazhet që i vijnë në rrjetet sociale

Fifi është komentuar gjatë pasi vitin që shkoi humbi shumë kilogramë dhe si duket kjo gjë vazhdon të ketë interes për fansat e saj. Kështu, artistja hoqi plot 15 kilogramë, duke bërë një ndryshim drastik në pamjen e saj.





Së fundmi, ajo u ka kërkuar ndihmë ndjekësve të saj në Instastory duke i pyetur se si mund të marrë rreze dielli, pasi është shumë e bardhë.

Por mesa duket, nuk kanë munguar as ata që i kanë komentuar linjat e saj trupore duke i shkruar se ka shtuar peshë sërish.

“Fifi, e dashur dukesh sikur ke shtuar peshë sërish apo e kam gabim?”, i ka shkruar një ndjekëse.

Ky lloj mesazhi e ka revoltuar artisten, e cila është lodhur nga këto komente.

“A e di sa mesazhi më vjen me këtë lloj komenti. Ç’punë keni me a kam shtuar apo hequr. A mos jeni duke më mbajtur në shpinë? Apo po ua ha bukën? Se na lodhët. Tmerr”, i është përgjigjur Fifi.

Para disa ditësh, artistja publikoi foto të saj me bikini dhe theksoi se e do trupin ashtu siç është dhe nuk ngurroi të jepte një përgjigje publike për të gjithë ata që i shkruajnë me insta “fake”.