Dy shenjat e horoskopit që kanë shanset më të mëdha për t’ju braktisur në një lidhje

Marrëdhëniet kërkojnë përpjekje reciproke dhe ndërsa disa çifte janë të gatshëm të paguajnë që të qëndrojë së bashku, për të tjerët është më e lehtë të vendosësh të ndahesh me gjysmën tjetër, duke kërkuar emocione të reja. Ndoshta ka të bëjë me shenjën e tyre të Horoskopit, nëse i përkasin dy anëtarëve të mëposhtëm.





Virgjëresha (23/08-22/09):

Nëse një Virgjëreshë shpreh pakënaqësinë e tij se jeni vonuar edhe një herë në takimin tuaj ose që i lini rrobat pranë jush dhe jo në koshin e lavanderisë, është mirë t’i merrni seriozisht vërejtjet e tij. Virgjëresha nuk i përtyp fjalët e tij dhe nuk do ta ketë të vështirë të lërë pas një marrëdhënie që nuk i pëlqen. Nëse nuk e mbështesni atë, jo vetëm që ai do t’ju thotë “lamtumirë”. Ai do të rendisë arsyet pse ai mendon se duhet të divorcoheni (të cilat mund të mos i ketë përpiluar në një listë të shkruar), në mënyrë që të jeni absolutisht të qartë, pavarësisht se sa e dhemb e vërteta. Virgjëresha nuk ka tendencë të kapet pas marrëdhënieve që ai mendon se nuk i përshtaten (më), por ai ecën përpara pa hezitim.

Peshorja (23/09-21/10):

Dëshira e tij për të kënaqur të gjithë ndonjëherë rezulton në lëndimin e thellë të njerëzve pranë tij, jo sepse ai vendos të divorcohet, por sepse iu desh shumë kohë për ta bërë këtë. Në thelb, taktika e tij e preferuar është të largohet ngadalë nga një marrëdhënie, për shembull, duke i lënë mesazhet tuaja pa përgjigje, duke anuluar takimet tuaja në minutën e fundit, derisa ai ta çojë tjetrin në atë pikë sa t’i kërkojë atij të divorcohet. Gjithashtu mos u habitni nëse, për të shmangur një konfrontim ballë për ballë, ai thjesht zhduket plotësisht nga jeta juaj.