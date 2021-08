Shkoi me pistoletë në Spitalin e Sarandës, Gjykata lë në burg 37-vjeçarin (EMRI)

Gjykata e Sarandës ka vendosur masën e sigurisë arrest me burg për Kristi Çakallin, i cili pas një konflikti, u paraqit me një pistoletë në spitalin e qytetit bregdetar.





Burime , bëjnë me dije se pistoleta që Çakalli kishte ditën e ngjarjes, rezulton të jetë e njërit prej efektivëve të komisariatit nr. 2 të Tiranës.

Nuk dihet se si arma e zjarrit ka rënë në duart e 37-vjeçarit.

Si ndodhi ngjarja:

Gjykata e Sarandës ka vendosur tre dite me pare masën e sigurisë “Arrest ne burg” për Kristi Çakallin, 37-vjec banues ne Tirane. Masa e sigurisë është dhënë nga gjyqtari Fatmir Ndreu, ndërkohë qe kërkesë për te njëjtën mase kishte bere edhe prokurorja Alba Dhima. Ne dinamiken e ngjarjes, zbardhur nga fashikulli hetimor rezulton se: “Më datë 11.08.2021, rreth orës 14.15 min., nga ana e shërbimeve të policisë të Komisariatit të Policisë Sarandë është përpiluar raport-shërbimi ku pasqyrohet fakti se ndodheshin ne lagjen Nr. 4, ndërkohë që kanë konstatuar një grup personash te cilët po konfrontoheshin fizikisht me njeri-tjetrin. Menjëherë janë marrë masa për shuarjen e konfliktit mes personave prezentë. Në këtë kohë, është konstatuar një person me bluze ngjyre blu, i cili mbante një çante krahë-qafe dhe ka hyrë ne dhomën e mikrokirurgjise dhe ka filluar të godasë një shtetas tjetër. Shërbimet e policisë gjyqësore i kanë bërë thirrje që të ndalojë, por personi u largua ne drejtim te daljes se pasme te spitalit duke ikur me vrap. Ne momentin e largimit, personi i dyshimtë lëvizi krahun e djathte, ne dukje sikur hodhi një send. Neutralizimi i personit u krye rreth 300 m larg spitalit ‘Petro Nako’. Oficerët e policisë janë kthyer menjëherë tek vendi ku personi kreu lëvizjen e hedhjes se një sendi ne dukje dhe me saktësisht ne soletën e lokalit të shtetasit P. Zh., u gjet një send, ne dukje arme zjarri pistolete, e markes CZ 99.

Ne vijim, janë administruar pamjet filmike te spitalit “Petro Nako”, ku rezulton se: Shtetasi i identifikuar si Kristi Cakalli, kur ora shënon në monitor 14:26:53 minuta, ka goditur me grushte një person, të cilin nga goditjet e tij e ka hedhur nga bordura e spitalit e cila është një lartësi rreth 2-3 metra. Në momentin që personi është rrëzuar nga kjo bordurë, shtetasi Kristi Cakalli vrapon në drejtim lindje të hyrjes së spitalit për të shkuar tek shtetasi i rrëzuar, duke vrapuar. Në momentin që shtetasi ecën me vrap në pjesën e daljes së spitalit që të çon poshtë rrugës, ku fillon rruga që shkon poshtë urgjencës së spitalit, shtetasit Kristi Cakalli nga çanta që mbante të kaluar krah-qafë i bie në tokë (afër këmbëve të tij) një send në dukje si ato të armëve të zjarrit të llojit pistoletë me ngjyrë të zezë.

Në këtë moment, shtetasi Kristi Cakalli përkulet dhe e merr sendin e ngjashëm pistoletë nga toka, me dorën e krahut të djathtë dhe vrapon në drejtim të shtetasit të rrëzuar nga lartësia e bordurës, të cilin e goditi me grushte disa çaste më pare. Shtetasi Kristi Cakalli i afrohet shtetasit të rrëzuar nga lartësia dhe e godet në kokë me dorën e krahut të majtë. Duke parë se patrulla e policisë dhe persona të tjerë i vihen në ndjekje shtetasit Kristi Cakalli, ai largohet me vrap në vazhdimin e kësaj rrugë e cila të nxjerr jashtë spitalit dhe në dorën e djathtë mbante sendin në dukje si ato të armëve të zjarrit të llojit pistoletë me ngjyrë të zezë.

Cakalli është mbrojtur nga avokati Edison Ademi, ish-Drejtues i Prokurorisë se Sarandes i shkarkuar nga Vetingu si dhe nga avokati Valter Lapa. Avokati Edison Ademi parashtroi se shtetasi Kristi Cakalli është gjetur në rrugë, jashtë mjediseve të spitalit, nuk posedonte asnjë send të paligjshëm, por është shoqëruar në Komisariat bashkë me persona të tjerë. Sipas Ademit, i dyshuari është person i rregullt, familjar, i shkolluar mirë, pa konflikte dhe pa probleme me ligjin nderkohe qe ka ndërhyrë për të shuar konfliktin në mjediset e hotelit, duke qenë pushues aty, madje aty dhe është dëmtuar padrejtësisht; ai ka patur një konflikt verbal e fizik në mjedise të hapura dhe nën vëzhgimin e shumë personave në mjediset e spitalit ku përsëri është goditur e dëmtuar dhe pse shkoi për mjekim, ndërsa situata në spital ishte dhe nën vëzhgimin policor.

Ne përfundim te seancës, gjyqtari Fatmir Ndreu vendosi pranimin e kërkesës se Prokurores Alba Dhima, vleftësimin si të ligjshëm të “arrestimit në flagrancë” të kryer nga policia gjyqësore në datën 11.08.2021, për personin nën hetim Kristi Cakalli, i dyshuar për kryerjen e veprës penale “Mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve, armëve shpërthyese dhe i municionit” dhe caktimin ndaj tij te masës se sigurimit personal “Arrest në burg”.