Tek Real Madrid apo PSG? Ronaldo ‘thyen’ heshtjen

Cristiano Ronaldo është shfaqur i revoltuar teksa së fundmi emri i tij është lidhur me për rikthim të bujshëm tek Real Madrid.





Ronaldo thotë se po reagon për të mos lejuar njerëzit të vijojnë të luajnë me emrin e tij.

Portugezi siguron se mbetet i fokusuar tek puna dhe karriera e tij si dhe sfidat që e presin. Përveç këtyre, çdo gjë tjetër janë llafe teksa 36-vjeçari me të gjitha gjasat duket se dhe këtë sezon do të luajë për Juventusin.

Po ashtu Ronaldo është aluduar shumë në media se mund të transferohet tek PSG, por me reagimin e tij të fundit duket se i ka thënë të gjitha.

STATUSI NGA CRISTIANO RONALDO

Kushdo që më njeh është i vetëdijshëm se sa i fokusuar jam në punën time. Më pak llafe dhe më shumë veprim, kjo ka qenë motoja ime udhëzuese që nga fillimi i karrierës sime. Megjithatë, duke parë gjithçka që është thënë dhe shkruar kohët e fundit, duhet të vendos pozicionin tim.

Më shumë se mungesa e respektit për mua si njeri dhe si lojtar, mënyra e frikshme që e ardhmja ime të mbulohet në media nuk respektohet për të gjitha klubet e përfshira në këto thashetheme, si dhe për lojtarët dhe stafin e tyre.

Historia ime tek Real Madrid është shkruar. Është regjistruar. Me fjalë e numra, me trofe e me tituj, me rekorde e me tituj. Është në muze në stadiumin e Bernabeut dhe është gjithashtu në mendjen e çdo tifozi të klubit. Dhe përtej asaj që arrita, mbaj mend se në nëntë vjet kam pasur një marrëdhënie të thellë dhe respekti për ′′ merengue afici ón “, një dashuri dhe respekt që i përmbahem kësaj dite, dhe që do ta gëzoj gjithmonë. E di që tifozët e vërtetë të Real Madridit do të vazhdojnë të më kenë në zemrat e tyre, dhe unë do t ‘ i kem në të miat

Si dhe këtë episodin më të fundit në Spanjë, ka pasur lajme dhe histori të shpeshta që më shoqërojnë me një numër klubesh në shumë Liga të ndryshme, me askënd nuk është i shqetësuar të përpiqet të zbulojë të vërtetën aktuale.

Po thyej heshtjen time tani për të thënë se nuk mund të lejoj që njerëzit të vazhdojnë të luajnë me emrin tim. Mbetem i fokusuar në karrierën time dhe në punën time, i përkushtuar dhe i përgatitur për të gjitha sfidat që duhet të përballem. Çdo gjë tjetër? Çdo gjë tjetër është vetëm llafe.