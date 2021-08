Gazetari italian: Nuk ka fituar islamizmi, ka fituar heroina! 90% e heroinës botërore prodhohet në Afganistan

Gazetari italian, Roberto Saviano, ka dhënë një këndvështrim tjetër mbi fitoren e Talebanëve në Afganistan. Sipas tij, nuk ka fituar islamizmi, por trëgtia e drogës.





Duke folur për “Corriere” Saviano thote se në Afganistan nuk fitoi islamizmi ekstrem, por fitoi heroina. Sipas tij 90% e heroinës botërore prodhohet në Afganistan, që i bën talebanët narkotrafikantet më të fuqishëm të botës së bashku me narkosat latinë.

Saviano shkruan se gjithmonë e më pak do të dëgjojmë për burimin që financon luften: opiumin.

Lufta në Afganistan është një luftë për drogën. SHBA-te kanë luftuar ndaj guerrilasve që financohen nga droga e shitur te konsumatoret amerikanë, perveçse të gjithë klaneve mafioze amerikane dhe italiane.

“Islamizmi nuk ka fituar. Heroina fitoi. Gabimi është t’i quash militantë islamikë: talebanët janë trafikantë droge. Nëse lexoni raportet e UNDC, zyrës së OKB -së për drogën dhe krimin për të paktën njëzet vjet, gjithmonë do të gjeni të njëjtat të dhëna: mbi 90% e heroinës në botë prodhohet në Afganistan. Kjo do të thotë se talebanët, së bashku me narkosat e Amerikës së Jugut, janë trafikantët më të fuqishëm të drogës në botë. Në dhjetë vitet e fundit ata gjithashtu kanë filluar të luajnë një rol shumë të rëndësishëm për hashashin. Gjithmonë do të dëgjoni për Afganistanin, duke iu shmangur dinamikës kryesore të konfliktit, duke injoruar burimet parësore që financojnë luftën, dhe për këtë arsye shpesh do të keni gjetur veten duke marrë një ide për këtë tokë të largët në konflikt të përjetshëm që i mungon elementi qendror: opiumi.” – thotë Saviano.

Sipas tij, “gjërat gjithsesi do të shkojnë keq, sepse me praninë ushtarake amerikane punët e kontrabandistëve të opiumit që kishin nevojë për lëvizje të shpejta ndaloheshin, inspektoheshin, duhet të autorizoheshin nga ushtria. Talibanët, nga ana tjetër, janë në gjendje të marrin furnizim dhe lëvizje të shpejtë, dhe jo vetëm kaq, ata fillojnë të dyfishojnë taksat ndaj prodhuesve që nuk punojnë për ta dhe të kultivojnë plantacionet e tyre drejtpërdrejt. Prandaj, jo më dallavere në kultivim, por menaxhim i drejtpërdrejtë i trafikut”.

Saviano thotë se Heroina talebane furnizon Kamorrën, Ndrangheta dhe Cosa Nostra, furnizon kartelet ruse dhe furnizon Cosa Nostra amerikane dhe të gjitha organizatat e shpërndarjes në SHBA, përveç meksikanëve që përpiqen të bëhen të pavarur nga opiumi afgan (me vështirësi, sepse heroina nga Sinaloa është më e shtrenjtë se heroina afgane).