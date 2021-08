Ju prezantojmë me 6 çiftet e shenjave të horoskopit që është shumë vështirë të dashurohen me njëri-tjetrin

Nëse nuk keni mjaft të përbashkëta me dikë, është shumë e vështirë të krijoni një lloj marrëdhënieje që çon në ndjenja të vërteta dashurie dhe intimiteti. Tani, kjo nuk do të thotë që ju nuk mund të bini në dashuri dhe të keni një marrëdhënie të lumtur dhe të shëndetshme. Është pak më e vështirë, kjo është arsyeja pse çiftet e shenjave të Horoskopit që kanë më pak të ngjarë të dashurohen janë ato që e shohin botën aq ndryshe sa e bëjnë të vështirë gjetjen e tyre dhe fillimin e ndërtimit të një lidhjeje të fortë.





Le të shohim më poshtë se cilët janë 6 kombinimet e shenjave të Horoskopit me të cilat është më e vështirë të biesh në dashuri:

Dashi dhe Peshqit

Dashi dhe Peshqit përpiqen t’i gjejnë sepse të dy lëvizin me ritme shumë të ndryshme. Dashi merr flakë shpejt, ndërsa Peshqve i duhet pak kohë, gjatë së cilës ata zhvillojnë besim dhe thellojnë lidhjen e tyre emocionale. Dashi i paduruar mund ta prishë këtë proces para se të fillojë. Ndërsa këta të dy mund të gjejnë një lidhje pasionante që vjen lehtë, në realitet të biesh në dashuri mund të jetë shumë më e vështirë.

Binjakët dhe Bricjapi

Një romancë Binjakësh dhe Bricjapi është si të bashkosh tokën dhe qiellin. Me fjalë të tjera, do të marrë një punë epike. Binjakët shkojnë me rrymën dhe ndjek kuriozitetin e tij kudo që ta çojë. Bricjapi, megjithatë, është aq me këmbë në tokë sa nuk shkon. Këta të dy thjesht i qasen jetës ndryshe dhe kjo mund të jetë një pikë e rëndësishme fërkimi në një marrëdhënie.

Gaforrja dhe Ujori

Gaforrja është një shenjë uji që dëshiron thellësitë e pafundme të ndjeshmërisë emocionale. Ujori është një shenjë ajri e udhëhequr nga inteligjenca e tij dhe nuk ka durim për melodramën. Ndërsa ka mënyra që këta të dy mund të përfitojnë dhe plotësojnë njëri -tjetrin, truku është të gjesh një mënyrë për të ndërtuar një lidhje emocionale para se Gaforrja të lëndohet nga ftohtësia e Ujorit dhe Ujori të dekurajohet nga nevoja e Gaforres për vërtetim emocional.

Luani dhe Demi

Luani dhe Demi kanë shumë për t’i ofruar njëri -tjetrit nëse mund të kapërcejnë egon e tyre aq gjatë sa ta kuptojnë atë. Luani është i ngrohtë dhe besnik, ndërsa Demi e do familjen dhe ndërton një jetë të rehatshme dhe të qëndrueshme. Ata duan të njëjtat gjëra në planin afatgjatë. Sidoqoftë, arritja atje është e vështirë për këta të dy, pasi ata kanë tendencë të përplasen dhe të dy janë shumë kokëfortë për t’iu nënshtruar një grindjeje.

Virgjëresha dhe Peshorja

Peshorja vlerëson qetësinë dhe harmoninë në jetën e tij, deri në atë pikë sa ai do të bëjë pothuajse gjithçka për të shmangur konfliktet. Sidoqoftë, Virgjëresha krenohet me faktin se është shumë e drejtpërdrejtë dhe e sinqertë në komunikimin e tij. Edhe pse ata nuk kanë ndërmend të fillojnë një luftë me këtë stil komunikimi, Peshorja mund ta interpretojë atë si armiqësi dhe të afërt me veten. Në këmbim, Virgjëresha zhgënjehet kur vazhdimisht ndihet sikur nuk po dëgjohet.

Akrepi dhe Shigjetari

Akrepi dhe Shigjetari kanë dallime të mëdha. Akrepi dëshiron një angazhim të fortë në mënyrë që të krijojë besim. Shigjetarit i duhet liri dhe pavarësi e madhe. Së bashku, ata ndezin frikën më të thellë të njëri -tjetrit në lidhje me marrëdhëniet, duke e bërë të vështirë për ta që të hapen dhe të tregojnë llojin e ndjeshmërisë së nevojshme për të ndërtuar një marrëdhënie të vërtetë dashurie.