Shqipëria gati të presë afganët e parë! Xhaçka inspekton qendrat akomoduese: Janë marrë të gjitha masat, kurdo që të mbërrijë avioni

Ministrja e Jashtme, Olta Xhaçka në cilësinë e koordinatores për operacionin e strehimit të afganëve ka inspektuar qendrat akomoduese të cilat kanë një kapacitet prej 400 personash.





Xhaçka thotë se janë marrë të gjitha masat dhe Shqipëria është gati të presë afganët refugjatë kurdo të vijë avioni i parë.

NJOFTIMI NGA OLTA XHAÇKA

Ministrja për Evropën dhe Punët e Jashtme, Olta Xhaçka në cilësinë edhe të koordinatores për operacionin humanitar në ndihmë të shtetasve afganë ka inspektuar sot qendrën pritëse dhe strukturat akomoduese, të ngritura posaçërisht për pritjen e një numri ende të pacaktuar të ardhurish.

Ministrja Xhaçka është takuar me drejtues të disa strukturave të Forcave të Armatosura, të Policisë së Shtetit e të Policisë Kufitare dhe ka ndjekur nga afër punën e bërë në qendrën pritëse në aeroportin e Rinasit, ku qytetarëve afganë do tu jepet ndihma e parë shëndetësore, asistencë psikologjike/sociale dhe shërbimi bazik për ushqim apo nevoja të tjera të mundshme. Qendra, e pajisur me çadra mjekësore e të ndihmës së parë ka një kapacitet prej 400 personash dhe do të shërbejë si ndalesa e parë e pasagjerëve në mbërritjen në Shqipëri. Më pas, pas modaliteteve respektive ligjore ata do të shoqërohen për në strukturat akomoduese në Tiranë apo Durrës, në varësi të numrit të personave që do të strehohen përkohësisht në Shqipëri.

Ministrja Xhaçka ka informuar se situata po ndiqet minutë pas minuti në bashkëpunim me aleatët dhe se janë marrë të gjitha masat, kurdo që të mbërrijë avioni i parë. Ministrja është ndalur edhe në strukturat akomoduese në Tiranë, të cilat janë hapësira të lira e të pajisura me të gjitha kushtet e jetesës për individë apo famije. Qytetarët afganë do të qëndrojnë për pak javë në këto qendra, për tu zhvendosur më pas në disa struktura hoteljere në bregdet në pritje të kryerjes së procedurave për transferimin e tyre drejt destinacionin final.