E enjte – e premte, vazhdon rënia e temperaturave

Gadishulli i Ballkanit po ndikohet nga hyrja e masave ajrore më të freskëta kontinentale të cilat do të kushtëzojnë vendin tonë rënie të temperaturave.





E enjte, 19 gusht 2021

Moti do të jetë me kthjellime dhe vranësira të pakta në veri-lindje njofton RTSH. Era do të me drejtim Veri-Perëndim me shpejtësi deri në 10-15 m/sek në bregdet. Valëzimi do të jetë i forcës 4 me lartësi vale 1,0 deri në 1,5 metër në det hapur. Temperaturat do të jenë me rënie.

Temperaturat:

Zona malore 17/32°C

Zona e ulët 17/36°C

Zona bregdetare 20/32 °C

Kosova, e enjte, 19 gusht 2021

Moti do të jetë me kthjellime dhe vranësira të pakta. Era do të jetë me drejtim Veri-Lindje 8 m/sek. Temperaturat në ekstremet e tyre do të luhaten 11°C në mëngjes ndërsa në mesditë deri në 32°C .

E premte, 20 gusht 2021

Moti do të jetë me kthjellime dhe vranësira të pakta në zonat malore . Era do të me drejtim Veri-Perëndim me shpejtësi deri në 8-15 m/sek në bregdet. Valëzimi do të jetë i forcës 4 me lartësi vale 1,0 deri në 1,5 metër në det hapur. Temperaturat do të jenë me rënie.

Temperaturat:

Zona malore 16/29°C

Zona e ulët 16/35°C

Zona bregdetare 20/32 °C