“Varianti Delta ka ndryshuar epidemiologjinë e COVID-19”, imunologu: Problem fëmijët mbi 12 vjeç, ngjitet si varicela. Të mendohet për imunizimin e tyre

Ai shkruan se një i infektuar me Delta e transmeton virusin në 5 persona, ndërkohë që më parë ishte në 3. Sipas tij, përqindja e pragut të imunitetit të tufës nga rreth 65% që ishte me variantet e mëparshëm, llogaritet të jetë tani mbi 85%.

Ai thekson se kjo situatë bën të nevojshme urgjencën e imunizimit të plotë dhe të shpejtë të gjithë personave të të gjitha moshave që nuk e kanë bërë akoma vaksinën për arsye të ndryshme dhe ata që kanë kaluar 8 muaj nga vaksinimi të marrin një dozë të tretë nga një vaksinë e ndryshme nga ajo që kanë bërë. Sulçebe kërkon madje të vaksinohen dhe fëmijët mbi 12 vjeç, pasi Delta përhapet si varicela.

Përhapja e shprehur e variantit Delta të virusit SARS-CoV-2 e ka ndryshuar epidemiologjinë e Covid-19. Ndërsa koeficienti i riprodhueshmërisë së infeksionit në variantet e mëparshme ishte rreth 3, pra një i infektuar e transmetonte virusin në rreth 3 të tjerë, me variantin Delta ky tregues duket se lëkundet nga 5 në 9, pra ky variant është mjaft më ngjitës.

Për rrjedhojë dhe përqindja e pragut të imunitetit të tufës nga rreth 65% që ishte me variantet e mëparshëm, llogaritet të jetë tani mbi 85%. Nga ana tjetër, duke qenë me infeksioz, ky virus po prek me shpejtësi jo vetëm personat e pavaksinuar, por dhe një pjese të atyre të vaksinuar, por që nuk kanë fituar mbrojtje të plotë imunitare nga vaksina dhe që përbëjnë të paktën 10% të personave të vaksinuar.

Ky fenomen po vihet re në mënyrë tipike në Izrael ku 78% e popullatës mbi moshën 12 vjeç është e vaksinuar me të dy dozat e vaksinës Pfizer. Megjithatë, numri i rasteve të reja është rritur në 650 për 1 milion banorë në ditë. Gjysma këtyre rasteve të reja janë në persona plotësisht të vaksinuar. Kjo ka bërë që Izraeli të fillojë bërjen e dozës së tretë përforcuese të vaksinës Pfizer në të gjitha moshat mbi 50 vjeç.

Një gjendje e ngjashme duket se po ndodh dhe në SHBA ku rritja e rasteve të reja nga varianti Delta ka bërë që CDC (Qendra e Kontrollit të Sëmundjeve) e këtij vendi të rekomandojë dozën e tretë përforcuese në të gjithë individët që kanë kaluar 8 muaj nga bërja e dozës së dytë të vaksinës.

Kjo situatë bën të nevojshme urgjencën e imunizimit të plotë dhe të shpejtë të gjithë personave të të gjitha moshave që nuk e kanë bërë akoma vaksinën për arsye të ndryshme. Nga ana tjetër del e nevojshme që të gjithë individët mbi moshën 50 vjeç dhe që kanë mbi 8 muaj që kanë bërë dozën e dytë të vaksinës të bëjnë një dozë të tretë përforcuese e cila mund të jetë dhe e ndryshme nga lloji i vaksinës së bërë me dy dozat e para. Psh. ata që kanë bërë vaksinën Astrazeneca ose Coronavac mund të bëjnë dozën e tretë përforcuese me vaksinën Pfizer.

Një problem i veçantë paraqitet me fëmijët mbi 12 vjeç që do të frekuentojnë së shpejti mësimin në klasë. Ngjitshmëria e variantit Delta është e ngjashme me virusin e varicelës, pra ajo është të paktën 3 deri 4 herë më ngjitëse se virusi i gripit. Kjo rrit rrezikun e shpërndarjes së shpejtë të infeksionit nga Covid-19 në fëmijët që do të frekuentojnë klasat. Për rrjedhojë duhet të mendohet fillimi i imunizimit të fëmijëve mbi moshën 12 vjeç me të paktën 1 dozë vaksine në ata fëmijë që nuk kanë kaluar infeksionin.