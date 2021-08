Vrojtuesi bën aktin heroik, shpëton nënë e bir nga mbytja në Spille, por vetë përfundon rëndë në spital (FOTO)

Një vrojtues ka bërë një akt heroik në det duke shpëtuar nënë e bir nga mbytja, por vetë ka përfunduar rëndë në spital.





Ngjarja ka ndodhur në plazhin e Spillesë ku vrojtuesi i plazhit, Idajet Roçi ka pikasur në det nënë e bir që kërkonin ndihmë dhe menjëherë u zhyt për të nisur misionin e shpëtimit.

Roçi arriti të shpëtojë fillimisht nënën e më pas të birin, por për shkak se deti në Spille ishte i trazuar dhe me dallë, vrojtues ka pirë ujë dhe ka shfaqur menjëherë probleme shëndetësore.

bSTATUSI NGA FEDERATA SHQIPTARE “VROJTUESIT E PLAZHIT”

Misioni yne eshte te shpetojme jete! Vrojtuesi i Plazhit IDAJET ROÇI, ka bere nje shpetim heroik duke rrezikuar jeten e tij. Nene e bir kane qene duke u mbytur ne det kur jane pikasur nga Idajeti. Ai ka nderhyre menjehere per t'i shpetuar, duke nxjerre ne breg me pare nenen dhe me pas te birin. Deti ka qene i trazuar sot ne plazhin e Spillese dhe ne lufte me dallget Idajeti ka pire uje dhe ka shfaqur probleme shendetesore. Ai eshte transportuar menjehere ne spital dhe eshte nen kujdesin e mjekeve. Forca Idajet , te gjithe Vrojtuesit sot krenohen me emrin tend .

