Katër shenjat e horoskopit që do të preken më shumë nga Hëna e plotë e gushtit

Hëna e plotë e gushtit do të jetë në Ujor.





Si çdo Hënë e Plotë, ajo do të prekë të gjitha shenjat e zodiakut, por më së shumti do të prekë Demin, Luanin, Akrepin dhe Ujorin. Kur Hëna të jetë e plotë Ujori bashkon forcat me Jupiterin, një planet që preferon të luajë sipas kushteve të veta në vend që të ndjekë rregullat.

Katër shenjat që do të preken më shumë nga Hëna e plotë:

Demi: Hëna do t’ju ​​inkurajojë të filloni të mbështeteni më shumë në ëndrrat tuaja profesionale. Ndoshta po vjen një mundësi e madhe për të hapur një kapitull të ri të karrierës. Disa projekte janë përfunduar, ndërsa të tjerat sapo kanë filluar. Në fillim kjo mund të duket e frikshme, por ju do të keni sukses.

Luani: Diçka e rëndësishme po ndryshon në marrëdhënien tuaj. A mund t’i mbani premtimet që u keni bërë njerëzve përreth jush? A jeni gati për të bërë premtime edhe më të mëdha? Ndoshta tani një marrëdhënie e re do të hyjë në jetën tuaj. Në çdo rast, vëmendja juaj do të përqendrohet në çështjet personale.

Akrepi: Drita e Hënës së Plotë e kthen shikimin tuaj në shtëpi. Ndërsa përpiqeni të zgjidhni mosmarrëveshjet familjare, ndiheni të mbingarkuar nga kujtimet tuaja të fëmijërisë. Ju madje mund të ndjeni se keni nevojë të bëni disa ndryshime në hapësirën ku jetoni për t’u ndier më rehat. Ndoshta keni nevojë për një mikrokozmos që, mbi të gjitha, do t’ju japë një ndjenjë sigurie.

Ujori: Hëna e Plotë e Gushtit ju çon në një udhëtim të njohjes më të thellë të vetes. Ju mund të kuptoni se keni ndryshuar shumë nga e kaluara. Përqafoni këto ndryshime, lejoni që ata t’ju motivojnë të ecni përpara në botë në mënyrën tuaj unike. Edhe nëse hasni pengesa në rrugën tuaj, jeni aq të fortë sa më në fund do të jeni në gjendje të gjeni veten tuaj të re.