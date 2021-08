Përmes një postimi në rrjetet sociale, Soni Malaj ka bërë të ditur se është në përgatitje të duetit me Bennito.





Këngëtarja ka njoftuar se së shpejti do të vijë videoklipi i ri muzikor të realizuar nga XL Films.BigDeal Records dhe Kico Beats janë të angazhuar në realizimin e kësaj kënge. Ndryshe, Soni me këngë të re ishte prezantuar në festivalin “Kënga Magjike” të këtij viti. Kënga titullohej “Versioni im” dhe kishte tematikë të ndjeshme që lidhet me dashurinë.