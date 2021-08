“U njoha me operacionin më 23 qershor”, Erl Murati: Do të evakuohen 54 mijë afganë, jo të gjithë do të pranohen në SHBA, disa prej tyre mund të…

Kryeredaktori i “Gazetës Shqiptare”, Erl Murati zbulon në rurbikën ‘Opinion’ në News24 se janë 54 mijë afganë që do të evakuohen nga Afganistani dhe do të strehohen në SHBA po vende të tjera.





Ai thotë se për herë të parë është njohur me operacionin amerikan më 23 qershor falë një shkrimi të New York Times.

Murati paralajmëron se jo të 54 mijë afganët do të pranohen nga SHBA dhe ka mundësi që shumë prej tyre të mbeten në vendet transit.

‘’ Jam njohur për herë të parë me lajmin në 23 qershor në një shkrim të Neë York Times. Afganë që do të shkonin në vende të treta, 54 mijë persona, 18 mijë punonjës përkthyes, shoferë, kamarierë, ndihmës kamarierë të stafit të dislokuar në Afganistan. Ishin këta bashkë me familjarët. 23 qershor, administrate amerikane dhe Blinken do i drejtohej vendeve të treta për t’i pranuar këta. Nuk përjashtohet që këta 54 mijë të qëndrojnë në vendet e tranzitit, një prej tyre mund të jetë dhe Shqipëria. ‘’- tha Murati.

Për kryeredaktorin, strehimi i afganëve në Shqipëri ka patur një consensus politik, por nuk ka vend për festë teksa dyshon se ka qenë ideja e Edi Ramës për t’i pranuar pasi ka qenë një operacion i menduar i DASH.

“Kemi të bëjmë jo vetëm me një vendim të qeverisë, por dhe konsensus të politikës shqiptare. PS dhe PD janë pro afganëve në Shqipëri. Ngjarje e rrallë, pasi jo shpesh ndodh që palët kryesore në Shqipëri nuk bien dakord për diçka. Kjo është e rrallë ose jo e zakontë.”- tha Murati.