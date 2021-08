“Nga shqiptari ruaju nga reagimi i parë”, Artan Lame tregon çfarë i ndodhi pas shkrimit për Sarajet: Në 120 vjet nuk kemi ndryshuar asnjë gram, kemi mbetur ata shqipot që qemë

Kreu i Agjencisë Kombëtare të Kadastrës Artan Lame ka treguar një episod të ndodhur me të pas një shkrimi mbi Sarajet, një monument kulture në Tiranë që u përfshinë nga flakët pak ditë më parë. Bëhet fjalë për një koment me mallkime poshtë postimit të tij që nuk kishte vend dhe më pas një ndjesë pas sqarimit nga Lame.





Ai kujton një shprehje të Antonio Baldaçit, studiues italian, i cili thoshte se ‘nga shqiptari ruaju nga reagimi i parë. Mund të të vrasë në vend dhe pastaj të ulet e të qajë i penduar mbi kufomën tënde”.

Sipas Lames kjo gjë nuk ka ndryshuar sot e 120 vjet dhe shqiptarët janë ata që kanë qenë. Ai shkruan më tej se ka përfunduar legalizimi i banesave tek kompleksi malajzian, nga i cili përfituan 813 familje, proces i nisur që në vitin 1995.

POSTIMI I PLOTË

MALAJZIANI DHE ITALIANI

Para disa ditësh përfunduam procesin e legalizimit të kompleksit Malajzian në Tiranë me rreth 780 apartamente dhe dyqane. Atë ditë thashë “rreth 780”, sepse e kishim me dyshim nëse do të përfshinim dot në proces edhe njërën nga hyrjet e kompleksit që kishte më tepër problematika brenda.

Meqenëse Drejtoria Vendore ia doli ta mbyllte edhe atë, sot mund të them me siguri që janë gjithsej 813 familje që përfunduan odisenë e legalizimit të tyre, që ka zënë fill më 1995-ën kur firmën e parë e kish hedhur Aleksandër Meksi dhe përfundoi 7 kryeministra më pas me Edi Ramën. Por nuk po shkruaj për këtë.

Ndërkaq, në krahun tjetër, po atë ditë shkruajta për zjarrin e rënë tek Sarajet, ku u përpoqa të sqaroj se Qeveria dhe Bashkia po ndërmarrin procedurat e shpronësimit për atë monument, me qëllim restaurimin e objektit dhe hapjen e një muzeu të qytetit.

Pastaj u ula të ndjek kryqëzatën e mesazheve. Po veçoj mes tyre vetëm njërin:

“Eli: Po si do të ndërtoni edhe aty mor plehrë! Lini mo një gjë të vjetër për TIRANEN tonë! Se shkatërruat çdo gjë të vjetër mor ju vraftë ZOTI!

Unë: O Zot, unë po të them që po shpronësohet për t’u bërë muze, ti më thua si do ndërtoni aty!!!

Eli: Më falni. E lexova përsëri. Të falënderoj. Na ka zënë frika nga prishjet vend e pa vend”.

Dhe mu kujtua Baldaçi. Antonio Baldaçi ka qenë një etnograf, gjeograf, botanist e studiues italian, që ka bërë mjaft udhëtime e studime nëpër Ballkan e Shqipëri, që nga fillimi i shekullit XX e deri në vitet ‘30. Në vitin 1905, ka botuar librin e parë me shënime për Shqipërinë, që asaj kohe ishte ende ndën Turqinë. Në një vend aty shkruan kështu: “Shqiptarët janë shumë emocionalë. Nga shqiptari ruaju nga reagimi i parë. Mund të të vrasë në vend dhe pastaj të ulet e të qajë i penduar mbi kufomën tënde”.

Baldaçi mu kujtua menjëherë sapo lexova mesazhin e Elit. Dhe sefte u mërzita, që në 120 vjet nuk kemi ndryshuar fare. Pastaj u gëzova. U gëzova se në 120 vjet nuk kemi ndryshuar asnjë gram dhe kemi mbetur po ata shqipot që qemë.

Se ja, nëse Eli do e kish lexuar me kujdes që në fillim shkrimin tim, vërtet që nuk do më mallkonte, por kjo do bënte që unë të dyshoja se mos Eli ishte një shqipëtarkë gjakprishur që këta 120 vjet e kishin ndryshuar dhe ishte bërë si ndonjë italiankë a francezkë, evropiankë, a dreqi e di. Por duke më mallkuar pa parë fare se ç’thoja, u binda se kishte mbetur shqipëtarkë e vërtetë, si më të shumtit tonë që s’ka sqepar që na gdhend e na ndryshon, paçka se shekujt dhe trenat e historisë na kalojnë përbri.