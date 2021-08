Arrestohet 51-vjeçari në Bulqizë, dhunoi dhe tentoi të godasë me thikë gruan

Një 51-vjeçar ka rënë në prangat e policisë, pasi dhunoi dhe tentoi që të godasë me thikë bashkëshorten e tij.





Burime zyrtare nga policia bënë me dije se në pranga ra Ylli Shehu, banues në Bulqizë. Ai akuzohet se në banesë ka ushtruar dhunë fizike ndaj bashkëshortes së tij dhe më pas ka tentuar ta godasë me mjet pasi në banesë ka ushtruar dhunë fizike ndaj bashkëshortes së tij dhe më pas ka tentuar ta godasë me mjet prerës thikë.

Materialet procedurale i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Dibër, për veprime të mëtejshme.