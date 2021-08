FSHF publikon çmimet e biletave të ndeshjes ndaj Hungarisë dhe kapacitetin e tifozëve në stadium

Shqipëria do të presë në datën 5 shtator Hungarinë, 3 ditë pasi të ketë luajtur në Poloni, sfida këto eliminatore të Botërorit ‘’Katar 2022’’.





Pak ditë më parë, FSHF-ja bëri me dije se ndeshja do të luhet në stadiumin ‘’Elbasan Arena’’ dhe jo në ‘’Air Albania’’ për shkak se te ky i fundit po vendoset tapeti i ri dhe nuk duan të nxitojnë me përgatitjet.

Por, një tjetër njoftim ka ardhur ditën e sotme nga federata, ai mbi biletat e ndeshjes. Stadiumi do të presë 30% të kapacitetit ashtu siç e parashikon dhe ligji për masat anti-covid.

Biletat mund të blihen pas datës 23 gusht në Tiranë, si dhe në Elbasan ndërsa çmimet variojnë, nga 10 mijë lekë, deri në 150 mijë lekë të vjetra.