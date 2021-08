Shalqi + mustardë, është kombinimi i ri viral në TikTok: A duhet ta provoni?

Jo pak receta janë bërë virale në TikTok që prej fillimit të platformës, por ky i fundit, është një nga kombinimet më të çuditshme të ushqimeve që keni parë ndonjëherë. Ne e dimë mirë se sa shkon shalqiri me djath, por mustardë?! Me siguri s’e kishit menduar.





Ajo që është edhe më e çuditshme është se njerëzit po e aprovojnë. Shija rezulton të mos jetë aq keq sa pritet, përkundrazi.

Disa nga komentet e njerëzve ishin:

“Urrej ta them këtë, por më pëlqeu disi.”

“Ishte çuditërisht e shijshme. Shalqiri dhe mustarda përputhen në një mënyrë që nuk e prisja.”

“Gjatë verës, familja ime e përfshin shumë shalqirin në sallata të ndryshme – me rukola, qepë të kuqe, uthull etj, por as me mustardë nuk qenka keq.”

Një tjetër thotë:

“Hmm…nuk është se do blija shalqi dhe mustardë enkas për t’i ngrënë bashkë, por nëse janë aty mund t’i provoja ndonjëherë të dyja.”

Sigurisht, që mes atyre që e provuan, ka dhe nga ata që s’do e bëjnë “të njëjtin gabim dy herë”, por jo të gjithë mendojnë kështu.

Trendi nisi fillimisht nga @yayayayummy, që provon qindra kombinime të çuditshme në TikTok.