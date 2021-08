Zakonet që ju bëjnë të varfër e të vetmuar

Është shumë e rëndësishme të kemi marrëdhënie të mira me njerëzit, sepse lidhjet shoqërore janë një pjesë e madhe e jetës sonë. Sidoqoftë, koha e kaluar për ndërtimin e një marrëdhënie nuk sjell gjithmonë rezultate pozitive. Nëse vini re se keni kaluar më shumë kohë duke u marrë me biznesin e dikujt tjetër sesa me tuajin, atëherë është një kohë e mirë të ndaleni dhe të mendoni.





Këto janë rastet kur është më mirë të rishikoni përparësitë tuaja.

Nuk mund të thuash jo.

Çfarë po ndodh: Ka më shumë detyra të dikujt tjetër në listën tuaj të detyrave sesa ato tuaja. Ndihma, këshillimi, blerja, kujdesi, huazimi çdo gjë e vogël humb kohën tuaj të çmuar. Nëse pyeteni se çfarë kanë bërë ndonjëherë të gjithë këta njerëz për ju, ju ndoshta do të plakeni duke menduar për një përgjigje.

Çfarë të bëni: Bëni detyrat tuaja personale përparësinë tuaj numër një. Nëse dikush përpiqet të provojë se jeni një person egoist dhe mosmirënjohës, ka shumë të ngjarë të jetë një manipulim i emocioneve tuaja.

Ju jeni duke kërkuar miratim.

Çfarë po ndodh: Ju nuk ndiheni të sigurt dhe vazhdimisht përpiqeni të merrni miratimin nga njerëzit, mendimi i të cilëve është i rëndësishëm për ju. Ju bëni diçka në mënyrë që të vlerësoheni ose komplimentoheni nga shefi juaj, kolegët, miqtë dhe të afërmit tuaj. Nëse merrni miratim, ju mendoni se keni bërë diçka “të mirë”. Nëse nuk keni marrë reagimet e dëshiruara, ndiheni sikur keni bërë diçka të parëndësishme ose “të keqe”.

Çfarë të bëni: Ju duhet ta kuptoni që jeni të mirë dhe se nuk keni pse ta provoni atë. Në vend që të kërkoni miratim, përpiquni të arrini qëllimet tuaja. Zhvilloni dhe përparoni në profesionin tuaj, kujdesuni për shëndetin, dashurinë tuaj dhe dashurohuni. Besimi do të bëhet shoku juaj besnik dhe nevoja juaj për miratim do të zhduket.

Ju zbutni gjërat.

Çfarë po ndodh: Ju nuk grindeni, ankoheni, nuk luftoni ose qëndroni për të drejtat tuaja. Është më lehtë të pranosh, të jesh i durueshëm dhe i qetë, dhe të jesh një djalë i mirë në mënyrë që të mos provokosh një konflikt. Sidoqoftë, është një iluzion: nëse nuk pohoni mendimin tuaj, askush nuk do ta dijë kurrë se keni një të tillë.

Çfarë të bëni: Kini një mendim tuajin dhe shpreheni. Ju nuk keni pse të kërkoni mbështetje nga ata që tingëllojnë më fort dhe më të sigurt se ju. Kur shprehni mendimin tuaj hapur, ju tregoni individualitetin tuaj. Respekti i merituar është më i rëndësishëm sesa një buzëqeshje e njëhershme.

Ju fajësoni veten për emocionet e njerëzve të tjerë.

Çfarë po ndodh: Ju shpesh kërkoni falje nëse nuk mund të përmbushni kërkesën e dikujt ose nuk i merrni me mend mendimet, pritjet ose ndjenjat e dikujt. Zemërimi, ofendimi, trishtimi, pakënaqësia, çdo emocion negativ i njerëzve të tjerë ju frikëson dhe ju bën të ndiheni fajtorë.

Çfarë të bëni: Hidhni gurin që po përpiqeni të mbani, hiqni përgjegjësinë për ndjenjat, problemet dhe pritjet e dikujt tjetër. Kur ndiheni të mbytur nga faji, mendoni për këtë: çfarë bëri ai person për të zgjidhur problemin e tij? Në vend që ata të ankohen e të vuajnë, duhet të zgjidhin problemin që kanë.

Ju nuk vendosni kufij.

Çfarë po ndodh: Ju jeni gjithmonë gati të bëni gjithçka për të gjithë. Nëse dikush ka një problem urgjent, ju do të hiqni dorë nga të gjitha detyrat tuaja, do të vozisni përgjatë qytetit dhe do të zgjidhni problemin e tyre falas. Ju gjithmonë mund ta zhvendosni biznesin tuaj, por nuk mund të refuzoni të ndihmoni dikë tjetër.

Çfarë të bëni: Mendoni se cila është norma juaj dhe tregojuani atyre përreth jush. Po ikni për një fundjavë? Tregojuni atyre që mund të punoni në projekt deri të premten. Vetja juaj duhet të jetë përparësi një herë e përgjithmonë.

Ju bëni gjëra që nuk ju pëlqejnë.

Çfarë po ndodh: Ju jeni të mbërthyer nga kërkesat e dikujt tjetër, prindërit, të afërmit, miqtë, të njohurit tuaj. Ju rrallë refuzoni një kërkesë, kështu që koha juaj është e ndarë në shumë pjesë të vogla dhe asnjë prej tyre nuk është e juaja.

Çfarë të bëni: Ndani hapësirën tuaj personale në kohë për pushim, punë, punë shtëpie, shëtitje, lumturi ose udhëtime. Zgjidhni një ditë kur të bëni vetëm atë që dëshironi. Vendosni përparësitë tuaja dhe mendohuni mirë çdo herë para se të merrni përsipër punën e dikujt tjetër./