Cila është arsyeja më e zakonshme që grindeni me partnerin, sipas shënjës së Horoskopit

Ju jeni nervoz, nervoz, i hidhur. Diçka po ju shqetëson. Sigurisht që situata që ne të gjithë përjetojmë kontribuon, por mund të jetë edhe puna juaj, ndoshta janë prindërit tuaj, ndoshta paratë, por ju jeni në ankth. Sa herë që jeni të stresuar, stresi do të shfaqet kudo në jetën tuaj.





Do të luftoni më shpesh me kolegët tuaj dhe veçanërisht me njerëzit e rëndësishëm në jetën tuaj. Ju do ta mbani gjithë këtë stres në shtëpi dhe mund të shpërtheni në partnerin tuaj.

Lexoni më poshtë një listë të arsyeve pse grindeni më shumë se zakonisht me partnerin tuaj, bazuar në shenjën tuaj të Horoskopit dhe sipas astrologjisë.

Dashi

Dashi është shpesh me humor. Ju jeni nervozë nga natyra. Nëse grindeni më shumë me partnerin tuaj, ndoshta është për shkak të asaj që ai bën. Ai ndoshta është joaktiv dhe jo aq energjik sa do të donit. Ju dëshironi ta frymëzoni që të jetë më dinamik në ndjekjet e tij, por ai del agresiv.

Demi

Demi është shumë kokëfortë. Nëse ju dhe partneri juaj filloni edhe mosmarrëveshjen më të vogël, është e mundur të debatoni me të për javë të tëra. Asnjëherë nuk do të jeni i pari që do të dorëzoheni, edhe nëse e dini që e keni gabim. Ju e urreni pasigurinë dhe dikë që ju bën të ndiheni të pasigurt.

Binjakët

Binjakët janë shumë nervozë. Ju pëlqen të ecni përpara dhe të stresoheni më shumë. Binjakët kanë një rutinë dhe ka të ngjarë të ndihen shumë të kufizuar. Nëse ju dhe partneri juaj bëni të njëjtën gjë çdo javë, ka të ngjarë t’ju bëjë të ndiheni të bllokuar. Ju dëshironi ndryshim.

Gaforrja

Gaforrja, si Dashi, mund të jetë shumë me humor. Tashmë jeni të prirur për pesimizëm dhe dyshime. Ju mund të filloni t’i bëni partnerit tuaj pyetje të ndryshme dhe ta bëni atë të ndihet sikur është në sallën e gjyqit, sepse thellë në zemër mendoni se ai ju ka tradhtuar.

Luani

Luani nuk mund të injorohet. Duhet të ndiheni sikur jeni në qendër të universit gjatë gjithë kohës. Nëse ndodh diçka në jetën e partnerit tuaj që ju bën të ndiheni sikur jeni në prapavijë, do t’ju ​​zemërojë.

Virgjëresha

Virgjëreshat janë shumë të vëmendshme ndaj detajeve. Ju jeni shumë kritik ndaj të gjithëve, por veçanërisht ndaj vetes. Ju do të qëndroni zgjuar gjatë natës duke u shqetësuar për diçka të vogël që bëri partneri juaj, të cilin e keni analizuar më shumë se 24 herë dhe do të gjeni një listë arsyesh pse lidhja juaj duhet të përfundojë për shkak të kësaj gjëje.

Peshorja

Peshorja nuk dëshiron konflikte. Nëse diçka ju shqetëson, me siguri do ta mbani për vete. Por kjo nuk do t’ju ndalojë të mbani hidhërimin. Do ta mbani brenda jush me muaj pa thënë asgjë, por do ta mbani mend.

Akrepi

Si Akrep e dini se çfarë ju pret. Je xheloz. Akrepi është shumë skeptik dhe është e lehtë të bësh skena xhelozie. Akrepi gjithashtu tenton të jetë i fshehtë dhe i pandershëm, gjë që përfundon duke e bërë atë xheloz për shokët e tij.

Shigjetari

Shigjetari është shumë i paduruar. Nëse partneri juaj nuk bën diçka që ka ndërmarrë, aq shpejt sa ju do të donit, pavarësisht nëse është diçka në shtëpi, një synim karriere, ose një hap në marrëdhënien tuaj apo edhe për të kapërcyer diçka që e shqetëson, përfundoni duke u mërzitur me vonë.

Bricjapi

Bricjapët gjithmonë presin më të keqen. Ju jeni shumë pesimistë në marrëdhëniet tuaja. Kjo lloj pasigurie mund ta zemërojë partnerin tuaj. Ju jeni gjithashtu shumë indiferentë.

Ujori

Ujori mund të jetë shumë i largët. Veproni sikur nuk ju interesojnë gjërat që mund ta bëjnë partnerin tuaj të ndihet shumë i pasigurt. Ju urreni të flisni për ndjenjat tuaja, kështu që është e mundur që kjo të çojë në një luftë më të madhe.

Peshqit

Peshqit janë shumë të frikësuar. Ju jeni të shqetësuar për marrëdhënien tuaj, edhe kur nuk ka arsye për t’u shqetësuar. Ju gjithashtu i urreni kritikat.