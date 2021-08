Genta Ismajli në pritje të ëmbël

Prej kohësh aludohet se Genta Ismajli dhe partneri i saj, Usta, do të bëhen prindër. Kësaj here, duket se lajmi është i vërtetë.





Burime pranë këngëtares zbuluan për Revista Who se Genta është në pritje të ëmbël. Sipas Who, Genta dhe Usta kishin planifikuar një dasmë së shpejti, por do ta realizojnë pas ardhjes në jetë të fëmijës, gjinia e të cilit nuk dihet ende.

Së fundmi, në TikTok qarkulloi edhe një video e Gentës, në komentet e të cilës shumë njerëz shkruan se ajo është shtatzënë.

Genta konfirmoi lidhjen me biznesmenin turk në nëntor 2019, ndërsa në shkurt tregoi se është fejuar dhe gjithçka është bërë serioze.

Në prill në “Ftesë në pesë” ajo u shpreh se vitin tjetër (2020) mund të bëhet nënë. Në lidhje me raportin e tyre, në një intervistë për “Prive”, Genta është shprehur:

“Unë dhe i dashuri im jemi njohur në një restorant. Jemi takuar aty, e kemi parë njëri-tjetrin dhe mendoj që ka qenë dashuri me shikim të parë.”

Asokohe, ata thanë se donin me patjetër të bënin fëmijë. Genta dhe partneri i saj nuk kanë postuar foto në Instagram që prej fillimit të majit, arsye që mund të lidhet me shtatzëninë.