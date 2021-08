Talebanët në konferencë për mediat, Mujahid: Asnjë evakuim përtej 31 gushtit. Gratë nuk punojnë për arsye sigurie

Talebanët nuk do ta tolerojnë praninë ushtarake të huaj në Afganistan përtej afatit të 31 gushtit 2021, si dhe do të ndalojnë afganët të udhëtojnë në aeroportin e Kabulit për të lënë vendin për shkak të situatës së kaosit të krijuar jashtë aeroportit.





Lajmi është konfirmuar nga Zabihullah Mujahid, zëdhënësi i grupit fondamentalist islamik, gjatë një konference për mediat të mbajtur të martën në Kabul.

Mujahid foli edhe për gjendjen e krijuar në luginën Panjshir, në Afganistanin verior, nga e cila lajmet për një luftë të vazhdueshme mes talebanëve dhe rezistencës së udhëhequr nga Ahmad Massoud po vazhdojnë të vijnë.

“Nuk ka luftë” në rajon, tha Mujahid, duke shpjeguar se po punohet për të gjetur një kompromis me autoritetet lokale.

Në lidhje me situatën e krijuar për gratë në Afganistan, veçanërisht pas kthimit në pushtet të talebanëve, Mujahid e bëri të qartë se në “Kabul për momentin gratë nuk mund të punojnë, pasi ka pasiguri”.

“Por ato do të kthehen kur situata të stabilizohet”, tha ai.

“Ne i kërkojmë Shteteve të Bashkuara të mos inkurajojnë njerëzit të largohen nga vendi ynë: ne kemi shumë nevojë për kapacitetet dhe talentin e tyre. Ka shumë njerëz jashtë, por edhe brenda aeroportit të Kabulit: disa shtypen nga turma dhe humbin jetën. Ne duhet të rivendosim qetësinë”, tha zëdhënësi në konferencën për shtyp, duke shtuar se qytetarët afganë nuk do të lejohen më të shkojnë në aeroport.

Mujahid u përpoq të përcillte mesazhe qetësuese për popullatën dhe bashkësinë ndërkombëtare.

“Ne duam që të gjithë bashkëqytetarët tanë të jetojnë të qetë”, tha ai. “Ne po punojmë me konsullatat dhe ambasadat, të cilat nuk duhet të ndihen të kërcënuara. Ne duam të bashkëpunojmë, stafi i tyre të qëndrojë në vend dhe duhet të jetë i gatshëm për të jetuar në vendin tonë”, tha zëdhënësi.

Ndërsa theksoi edhe njëherë tjetër se “duam stabilitet dhe paqe. Ne duam ta çojmë vendin në nivelin më të lartë të zhvillimit. Ne duam ta rikrijojmë vendin tonë. Do ta fillojmë me ushtrinë dhe do ta kthejmë sigurinë”.

“Ministria e Shëndetësisë e ka filluar punën dhe njerëzit po trajtohen në të gjitha spitalet afgane”, tha ai.

“Shkollat janë të hapura për studentët sipas procedurave ministrore. Ndërsa procesi konsultiv për formimin e qeverisë po vazhdon”, u shpreh zëdhënësi i talebanëve.

“Gratë? Kjo është një temë që gazetarët e pëlqejnë shumë”, tha Mujahid, në përgjigje të një pyetjeje.

“Në këtë moment në Kabul, gratë nuk mund të punojnë sepse ka një mungesë sigurie, por ato do të kthehen sapo situata të stabilizohet”.

“Siguria është vendosur nga ne. Në disa raste stafi ende nuk është trajnuar siç duhet dhe mund të ketë disa problem sigurie, por kjo është një situatë e përkohshme”, deklaroi Mujahid.