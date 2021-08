Zëdhënësi i talebanëve intervistë për televizionin grek: Nëse trupat amerikanë nuk largohen do të ketë konflikt të armatosur

Në një intervistë për televizionin grek Mega, zëdhënësi i talebanëve Swail Sahin ka kërcënuar se nëse trupat amerikane nuk tërhiqen deri më 31 gusht , do të konsiderohej një shkelje dhe mund të ketë një reagim të armatosur.





Për çështjen kryesore të respektimit të të drejtave të grave, Swail Sahin tha se gratë ” do të kenë të gjitha të drejtat për të pasur arsim, për të punuar. Ndryshimi i vetëm që do të ndodhë do të jetë përdorimi i hixhabit. Ata me të vërtetë duan të zhvendosen në vendet perëndimore dhe kjo është një mundësi e klasit të parë për të lënë Afganistanin, një vend shumë i varfër. Pra, këta nuk janë refugjatë politikë, por emigrantë ekonomikë ”.

Ai gjithashtu theksoi se pikat e kontrollit në aeroportin e Kabulit janë ngritur për të parandaluar çdo anëtar të ISIS -it të maskuar si shtetas i huaj të shkaktojë sabotim brenda dhe midis turmave në aeroport.

I pyetur se çfarë forme do të kishte Afganistani me talebanët në qeveri ai tha:

” Ne synojmë të krijojmë një komb të lirisë, pavarësisë dhe paqes për njerëzit e Afganistanit. Njerëzit tanë do të bashkojnë forcat për t’u përqëndruar në rindërtimin e vendit tonë. Indeedshtë me të vërtetë një fazë e mahnitshme në të cilën njerëzit tanë kanë pritur për 20 vitet e fundit, në një kohë kur ata kanë sakrifikuar jetën dhe pronat e tyre për të arritur pavarësinë e tyre, megjithatë trupat e huaja janë tërhequr pjesërisht. Në mënyrë që njerëzit e Afganistani mund të fitojë pavarësinë e plotë dhe të fillojë një jetë të re në këtë fazë të re “.

Më tej Sahin këmbënguli që trupat amerikane duhet të tërhiqen deri më 31 gusht.

” Ato duhet të hiqen. Nëse ata nuk largohen, atëherë kjo do të konsiderohet shkelje. Kjo shkelje do të provokojë një reagim dhe kjo varet nga vendimi i udhëheqjes sonë, se çfarë lloj reagimi do të tregojmë ndaj forcave të armatosura “.

Ai nuk përjashtoi mundësinë e një konflikti të armatosur, duke thënë:

” Kjo varet nga vendimi i udhëheqjes sonë. Çdo gjë është e mundur. Varet nga vendimi i udhëheqjes sonë, dhe pastaj ushtarët dhe komandantët tanë ushtarakë do ta zbatojnë atë. Amerikanët dhe fuqitë e tjera të huaja po shkelin afatin që ata kanë shpallur, ” shtoi ai.