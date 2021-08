Zyrtare / Klubet e Premier Ligës bllokojnë futbollistët për ndeshjet e kombëtareve në shtator

Klubet e Premier Ligës kanë vendosur sot unanimisht që të mos lejojnë futbollistët e tyre t’u bashkohen skuadrave që luajnë në vendet e “listës së kuqe” për udhëtim, të përpiluar nga qeveria në Angli. Sipas komunikatës zyrtare të Premier Ligës, klubet nuk kishin dashur të merrnin ketë vendim, por ishin detyruar nga rrethanat.





Rreth 60 lojtarë nga 19 klube të ndryshme duhej të udhëtonin drejt vendeve që gjenden në zonën me kufizimet më të mëdha në listën e Britanisë së Madhe. Kufizimi përfshinte edhe ata që do të luanin në vende të tjera nga shteti që përfaqësonin, por që gjendeshin në zonën e kuqe. Dy klubet që nisën të parët lëvizjen individualisht me një veprim të tillë ishin Liverpuli e Mançester Siti, të cilëve më pas iu bashkuan klubet e tjera të Premier Ligës.

Problemi i klubeve angleze është se nëse lojtarët udhëtojnë në vendet e zonës së kuqe, atëherë pas kthimit në Angli do të mungojnë për 10 ditë që duhet të qëndrojnë në karantinë të detyrueshme sipas rregullave e kështu, do të humbnin ndeshje, por edhe formën sportive pasi nuk do të lejoheshin të stërviteshin siç duhej. Premier Liga ishte munduar të negocionte me qeverinë për masa më të lehta për futbollistët, por nuk kishte përfituar nga përjashtime të mundshme.

LISTA E KUQE E BRITANISË SË MADHE: Afganistan, Angola, Argjentina, Bangladesh, Bolivia, Botsvana, Brazil, Burundi, Kepi i Gjelbër, Kili, Kolumbia, RD Kongo, Kosta Rika, Kuba, Republika Dominikane, Ekuador, Egjipt, Eritrea, Esvatini, Etiopia, Guajana Franceze, Gjeorgjia, Guajana, Haiti, Indonezia, Kenia, Lesoto, Malaui, Maldive, Majote, Meksika, Mongolia, Mozambiku, Mianmar, Namibia, Nepali, Omani, Pakistani, Panama, Paraguai, Peru, Filipine, Reunion, Ruanda, Sejshell, Sierra Leone, Somalia, Afrika e Jugut, Sri Lanka, Sudan, Surinami, Tanzania, Trinidad Tobago, Tunizia, Turqia, Uganda, Uruguai, Venezuela, Zambia dhe Zimbabve. /Panorama Sport