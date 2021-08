Basha reagon pas deklaratave të Ramës për mandatin e tretë: Asgjë e re nga përsëritja e mashtrimeve të vjetra

Kreu i PD, Lulzim Basha ka reaguar pas fjalës përmbyllëse të kryeministrit Edi Rama për mandatin e dytë, teksa ka pohuar se “nuk ka asgjë të re nga përsëritja e mashtrimeve të vjetra.”





Me anë të një postimi në Twitter, Basha thotë se bilanci real i regjimit që masakron zgjedhjet është korrupsioni që ka kapur shtetin dhe është i përhapur në çdo qelizë të qeverisë duke varfëruar dhe largon shqiptarët.

Sipas tij, Partia Demokratike është e angazhuar për të sjellë ato zgjidhje që masakra e 25 prillit u mohoi qytetarëve.

Basha: Asgjë e re nga përsëritja e mashtrimeve të vjetra. Plehrat digjen në kriza mjedisore të stisura për të çuar taksat e qytetarëve te mafia e inceneratorëve, krimi gëlon prej ortakërisë me pushtetin, korrupsioni që ka kapur shtetin është i përhapur në çdo qelizë të qeverisë, varfëron dhe largon shqiptarët, të braktisur edhe në kohë pandemie me numrin më të lartë të vdekjeve në raport me popullsinë në Europë dhe paketat më të vogla ekonomike në kontinent, integrimi në të cilin mbahet peng nga dështimet e njëpasnjëshme.

Ky është bilanci real i një regjimi që masakron zgjedhjet vetëm për të vjedhur familjet shqiptare. Autorët e tij duhet të ishin përpara drejtësisë për atë që u kanë bërë Shqipërisë dhe shqiptarëve në këto 8 vite, jo duke përrallosur për arritje imagjinare. Partia Demokratike është e angazhuar për të sjellë ato zgjidhje që masakra e 25 prillit u mohoi qytetarëve, sepse asgjë e mirë nuk mund të vijë nga një e keqe e vjetër që e ka bërë Shqipërinë të pajetueshme për fëmijët tanë.