Erion Muça: Punësimi i të huajve, vendim i duhur për profilet e punëve me formim elementar

Voltiza Duro – Ardhja e punonjësve të huaj në Shqipëri është vendim i duhur për sa i përket nevojës për profile punësh me formim elementar të sipërmarrjeve në vendin tonë. Në një intervistë për “Gazeta Shqiptare”, Erion Muça, ekspert i karrierës dhe punësimit e njëkohësisht pedagog tregon se prej vitesh ka pasur një hendek midis kërkesë-ofertës për punë lidhur me aftësitë e krijuar nga drejtimet e kundërta midis kurrikulave, programeve mësimore, dhe nevojave që ka pasur tregu. Muça thekson se domosdoshmëria për trajnime dhe kualifikime të vazhdueshme të secilit prej nesh apo dëshira për të ditur dhe njohur aftësi dhe njohuri të reja në mënyrë të vazhdueshme, do të duhet të jetë për të gjithë, si mënyra dhe forma e duhur, për t`iu përgjigjur si dhe sa duhet sfidave të tregut të punës.





A është vendimi i duhur marrja e forcës se punës nga jashtë për mbulimin e nevojave të shprehura të sipërmarrjeve private?

Ky vendim është i duhur për sa i përket nevojës për profile punësh me formim elementar të sipërmarrjeve në Shqipëri pasi funksionimi i tyre është i rëndësishëm për ekonominë e vendit. Mungesa e punonjësve dhe mos gjetja e tyre në tregun vendas, nga ana tjetër duhet të shërbejë për kompanitë dhe bizneset si një moment vetëndërgjegjësimi mbi mjedisin dhe klimën e marrëdhënies dhe trajtimit të punonjësve brenda vetes, çfarë kanë bërë keq në të shkuarën ta rregullojnë në të tashmen, për të qenë sa me të kërkuar dhe të preferueshëm. Shqipëria është një vend me një treg jo shumë të sistemuar nga inventarizimi i nevojave dhe hapësirave për zanate/profesione dhe aftësi dhe rrjedhimisht prej vitesh ka pasur një hendek midis kërkesë-ofertës për pune lidhur me aftësitë. Ky hendek është krijuar nga drejtimet e kundërta midis kurrikulave, programeve mësimore, akademike dhe kualifikuese dhe nevojave apo domosdoshmërive që ka pasur tregu. Trendi për të vazhduar për inerci ciklet e formimit për “më shumë” dhe “për me lart” duke mos u specializuar dhe njohur tregun, për të ditur se ku i kërkon profesionistët dhe cilat janë njohuritë dhe aftësitë që duhen zhvilluar për tu punësuar dhe qenë konkurrues në të, ka krijuar këtë boshllëk. Nisur nga këto mangësi dhe hapjes së tregut, vitet e fundit ndaj kompanive të huaja dhe tregjeve ndërkombëtare, janë rritur dhe filtrat, por edhe kërkesat për të drejta, paga më të larta, cilësi dhe kushte pune të punëkërkuesve dhe ndërkohë kur qasja, vizioni dhe emancipimi në drejtim dhe menaxhim i drejtuesve dhe sipërmarrësve përgjithësisht ka mbetur po i njëjti, me përmirësime të vogla, por të parëndësishme për të ndryshuar një mendësi dhe mentalitet të rrënjosur në vite, përcakton edhe realitetin e funksionimit të tregut të punës.

A është krijuar ky hendek nga pagat e ulëta?

Pjesërisht, është paga arsyeja. Më tepër është diferenca midis interesit për punë cilësore të punëkërkuesit dhe tentativës për shfrytëzim apo shpërfillje të të drejtave nga ana e punëdhënësit ka sjellë këtë situatë dhe nevojë të shtuar të sipërmarrjeve private në treg për të kërkuar forcë pune nga jashtë pasi punonjësit vendas shfaqen të pa interesuar dhe neglizhentë ndaj këtyre hapësirave kryesisht për punë elementare. Punonjësit vendas kanë krijuar një perceptim të gabuar për një pjesë të konsiderueshme të subjekteve private si rrjedhojë e informacionit të përhapur me anë të multiplikatorëve negative nga të tjerët, mendim i cili kërkon shumë përpjekje nga ana e kompanive dhe bizneseve të zhbëhet

A janë të kualifikuar punonjësit vendas sa duhet për t`ju përgjigjur kërkesave të biznesit?

Në këtë prizëm formimi dhe kualifikimi i punonjësve vendas ka ardhur duke u përmirësuar vitet e fundit sidomos pas orientimit drejt arsimit dhe formimit profesional dhe atij akademik aplikativ, hapjes së tregut ndaj kompanive ndërkombëtare që kanë ardhur të ushtrojnë aktivitetin në Shqipëri duke sjellë me vete edhe modele perëndimore nga të cilat po mësojnë dhe formohet edhe forca vendase e punës, por edhe si rrjedhojë e informacionit të bollshëm të kërkesave të shtuara për zanate dhe profesione, që tregjet ndërkombëtare publikojnë duke gjurmuar dhe joshur profesionistë dhe zanatçinj nga vende të ndryshme, i ka bërë punonjësit vendas t’i kushtojnë më shumë rëndësi zhvillimit të aftësive dhe njohurive në zanate dhe profesione gjithmonë më specifike dhe të specializohen më shumë, më ngushte dhe të thellohen më shumë se më parë në to, për të qenë të kërkuar në treg. Punonjësit vendas përveç rritjes se interesit për të qenë kërkues ndaj formimit dhe kualifikimit të vetes, vitet e fundit kanë filluar sadopak të bëjnë edhe një përpjekje graduale të shtuar për të përmirësuar dhe zhvilluar qasjen dhe respektin që ka edukata dhe kultura e të punuarit dhe rëndësia që ka në vetvete puna.

Sa të zhvilluara i kanë aftësitë sociale dhe personale punonjësit vendas?

Ata kanë filluar progresivisht të zhvillojnë aftësitë e tyre sociale dhe personale si shumë të rëndësishme për të gjetur një punë dhe qenë të suksesshëm në të si p.sh.: Zhvillimi i aftësive komunikuese, prezantuese, ndërvepruese, të qenit sa më kreativë dhe inovativë në menaxhimin dhe zgjidhjen e problematikave apo sesi të menaxhojnë emocionet dhe qenë sa më operative dhe të zhdërvjellët në realizimin me përgjegjshmëri, korrektësi dhe seriozitet të detyrave dhe përgjegjësive të ngarkuara bazuar në deadline të mirëpërcaktuara. Ajo çfarë ka krijuar dhe sjellë edhe perceptimin e gabuar për mungesën e profesionalizmit të punonjësve vendas që po tejkalohet ngadalë, lidhet shumë me aftësi të reja dhe shume specifike, ardhur vrullshëm në treg e për të cilat formimi i këtushëm, nuk i ka marrë për bazë dhe parashikuar në programe dhe kurrikula. Për to rrjedhimisht kërkohet më shumë informacion dhe përpjekje edhe nga ana e sipërmarrësve për të bashkëpunuar me institucionet përkatëse referuese të formimit dhe kualifikimit t’i marrin për bazë për t’i përfshirë në aktivitetin e tyre formues dhe politikat e tyre imediate dhe shumë prioritare.

Cilat gjykoni se janë disa nga problematikat që sjell mungesa e profesionalizmit të punonjësve vendas?

Në lidhje me mungesën e kualifikimit dhe formimit në lidhje me aftësi sociale dhe personale të punonjësve vendas, problematika më madhore është dhe mbetet fakti, që një pjesë e konsiderueshme e tyre, që punojnë në sektorë dhe industri të ndryshme, nuk e shohin punën që bëjnë plotësuese të vetes apo si të ardhmen dhe objektivin e tyre profesional të karrierës por si një fazë transite për tek objektivi i tyre i lidhur me formimin dhe shkollimin që kanë apo edhe me pretendimet dhe synimet për karrierë. Kjo tendencë sjell pakënaqësi të tyre në realizimin e punës që bëjnë duke e neglizhuar e duke e realizuar me mungesë interesi të shprehur e shoqëruar me mungesë dëshire për tu zhvilluar profesionalisht për të qenë konkurrues dhe profesionist në të. Pikërisht kjo arsye ka ndërtuar sot perceptimin në treg që punonjësit vendas nuk janë të kualifikuar, e kjo përgjithësisht ndodh pasi punojnë jashtë profilit ku kanë dëshirë të punojnë dhe nën nivelin e formimit dhe shkollimit që zotërojnë, duke krijuar dhe perceptimin/imazhin e gabuar në treg.

Cilat janë dhe do të ishin zgjidhjet dhe sugjerimet që ju jepni për rëndësinë që ka përmirësimi e kualifikimi i punonjësve vendas për të qenë konkurrues?

Tanimë ka një bashkëpunim më të mirë midis sipërmarrjeve si rrjedhojë e nevojës si dhe institucioneve arsimore dhe formuese, në funksion të plotësimit të kërkesë-ofertës për aftësi dhe njohuri specifike. Në treg po ashtu kanë lindur, janë krijuar e po forcohen akademi formuese e trajnimi pranë kompanive të ndryshme por edhe me funksion të pavarur gjithpërfshirës si ofrues trajnimesh, të cilat trajnojnë dhe formojnë punonjës vendas me aftësi dhe kapacitete specifike për të cilat vetë kompania apo sektori ka nevojë. Ky mekanizëm ka rezultuar efikase për formësimin e profesionistëve, për të cilët tregu ishte i papërgatitur për ti zhvilluar potencialin sipas kërkesave specifike ardhur nga kompani të ndryshme. Domosdoshmëria për trajnime dhe kualifikime të vazhdueshme të secilit prej nesh apo dëshira për të ditur dhe njohur aftësi dhe njohuri të reja në mënyrë të vazhdueshme, do të duhet të jetë për të gjithë, si mënyra dhe forma e duhur, për t`ju përgjigjur si dhe sa duhet sfidave të tregut të punës. Shpeshherë është më mirë të punosh shumë pavarësisht punës që bën dhe profilit të saj, se të presësh në pasivitet që të vijë mundësia dhe shansi vetë, e që mund të ndodhë të mos vijë asnjëherë. Përpjekja për të këmbëngulur, marrë iniciativa, dhe kërkuar me insistim e intensivisht punën por edhe promovimin në të, është rruga e duhur dhe lokomotiva që duhet të udhëheqë punëkërkuesit drejt suksesit që presin. Kërkimi i vazhdueshëm, mosdorëzimi asnjëherë dhe këmbëngulja në të, duke filluar dhe realizuar ide kreative, kultivuar dhe jetësuar prirjet e zhvilluara, talentin, dëshirat dhe pasionet që zotëron është ajo çfarë duhet bërë nga cilido, për të qenë një profesionist i suksesshëm në karrierë.