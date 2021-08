Serie A njësoj si Premier League dhe La Liga: “Stop” lojtarëve në ekipet kombëtare

Serie A i është bashkuar sot iniciativës të Premier Leagu dhe La Liga, të cilat kanë vendosur që klubet të mos lejojnë udhëtimin e futbollistëve të tyre në ndeshjet e shtatorit për të luajtur në vende që cilësohen me rrezikshmëri të lartë për infektimin me COVID-19.





Lëvizja bëhet në mënyrë që të evitohet largimi i futbollistëve të cilët në kthimin në vendin ku luajnë, do të përballeshin me karantinë disaditore, duke munguar për skuadrat përkatëse në kampionat.

“Liga Kombëtare Profesioniste e Serisë A komunikon se sa i përket dritares FIFA të shtatorit 2021, do të mbështetë në çdo seli vendimin e klubeve të saj për të mos lëshuar lojtarët e grumbulluar nga kombëtaret përkatëse për të luajtur në vende ku kthimi nga të cilat parashikon izolimin sipas normativave ligjore në fuqi që i përket Sars – Cov – 2”, – shkruante në njoftimin e saj Liga e Serie A.

Pritej që gjatë shtatorit, klubet italiane të humbnisin dhjetëra lojtarë nga Amerika e Jugut dhe Afrika, me ekipet e tyre që do të humbnin protagonistë të rëndësishëm pasi me kthimin në vend, do të duhej të kalonin disa ditë në karantinë, duke humbur ndeshje e formën sportive.

Për fat të mirë, ky vendim nuk prek koloninë shqiptare të Serie A, pasi vendi ynë nuk renditet në listën e zonës së kuqe për shtetin italian.