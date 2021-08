Spanja miraton masat e reja anti-Covid për fillimin e vitit të ri shkollor

Me një maskë, të detyrueshme nga mosha 6 vjeç dhe një distancë prej të paktën 1.20 metra midis tavolinave, shkollat ​​do të rihapen në Spanjë, ku Ministri i Arsimit u bëri thirrje sot studentëve dhe mësuesve që të mos lehtësojnë masat për pandeminë.





Pas një viti të vështirë gjatë të cilit shkollat ​​nuk u mbyllën, ministrja e Arsimit Pilar Allegria paralajmëroi se kriza shëndetësore nuk kishte përfunduar dhe se “maturia maksimale” ishte e nevojshme për të rifilluar vitin shkollor.

Ministrja shpjegoi se përdorimi i një maskë do të jetë i detyrueshëm për të gjithë studentët mbi moshën 6 vjeç – një masë që ka qenë në fuqi tashmë një vit, ndërsa të gjithë do të këshillohen të lajnë duart rregullisht dhe të ventilojnë dhomat. Ndryshimi “i vogël” i parashikuar , në krahasim me vitin e kaluar, është se distanca midis tavolinave mund të reduktohet nga 1.50 metra në 1.20. Por kjo do të vendoset nga secili rajon veç e veç.

Deri më tani, 61% e adoleshentëve të moshës 12-17 vjeç kanë marrë të paktën një dozë të vaksinës në Spanjë. 16% janë plotësisht të vaksinuar .

Gjatë valës së parë të pandemisë, shkollat ​​u mbyllën në të gjithë Spanjën.