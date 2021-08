Furgoni doli nga rruga dhe përfundoi në greminë, policia shpjegon skemën se si ndodhi aksidenti tragjik me 5 të vdekur

Pesë persona kanë humbur jetën si pasojë e një aksidenti të ndodhur në rrugën nacionale Gjirokastër-Sarandë, në vendin e quajtur Muzinë.





Njoftimi i plotë:

Njoftohemi se rreth orës 15:30, në rugën nacionale Gjirokastër-Sarandë, në vendin e quajtur Muzinë, mjeti tip “Land Rover” me drejtuese shtetasen R. Ç. është përplasur me mjetin tip furgon me drejtues shtetasin B. P.

Si pasojë e përplasjes mjeti tip furgon ka dal nga rruga dhe ka përfunduar disa metra poshtë rrugës.

Për pasojë kanë humbur jetën 5 shtetas, të cilët ndodheshin në mjetin tip furgon.

Në vendngjarje ndodhet grupi hetimor dhe po punon për zbardhjen e shkaqeve të aksidentit.