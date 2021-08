Pamjet nga burgu i Evinit konfirmojnë goditjet më të rënda të Iranit

Associated Press raportoi të hënën se kishte marrë pamjet e vëzhgimit të Burgut Evin nga një grup anonim hakerimi, së bashku me një mesazh që shpjegonte qëllimin. Ndër pamjet ishin imazhe që tregonin rojet në dhomën e kontrollit të Evin duke reaguar ndaj sulmit kibernetik përmes të cilit hakerët kishin akses në kamerat dhe të dhënat kompjuterike. Sipas komunikimeve të marra nga AP, hakerat kopjuan të dhëna që arrijnë në qindra GB dhe i mbajtën të dhënat për muaj para se të lëshonin sasi të mëdha në media pas betimit të Ebrahim Raisi si president i ri i regjimit.





Pamjet e Evin u përshkruan si pjesë e një përpjekjeje për të tërhequr vëmendjen në kushtet e zymta të burgjeve në Iran, veçanërisht për të burgosurit politikë. Inagurimi i Raisi është në përputhje me atë qëllim sepse kushtet e të drejtave të njeriut do të përkeqësoheshin edhe më shumë nën administrimin e tij. Raisi ka një histori abuzimesh duke përfshirë pjesëmarrjen e nivelit të lartë në masakrën e 30,000 të burgosurve politikë gjatë verës së vitit 1988.

Pamjet mbulojnë një periudhë kur Raisi ishte ende në krye të gjyqësorit, para se të konfirmohej si president i regjimit. Ai u caktua si zyrtari më i lartë i zbatimit të ligjit të regjimit në 2018 nga Udhëheqësi Suprem i mullahëve Ali Khamenei, pastaj mori detyrën në Mars 2019. Në Nëntor të atij viti, atij iu dha një mundësi unike për të shtuar trashëgiminë e tij të abuzimeve të të drejtave të njeriut duke mbikëqyrur aspektet kryesore të goditjes së një kryengritjeje mbarëkombëtare që shpërtheu në gati 200 qytete dhe qyteza.

Goditja shkaktoi një rritje të re të burgimeve politike, me të paktën 12,000 njerëz të ndaluar në javët e para pas shpërthimit të trazirave. Një raport i mëvonshëm nga Amnesty International e bëri të qartë se shumë prej atyre të arrestuarve iu nënshtruan torturës sistematike gjatë një periudhe prej disa muajsh, pasi gjyqësori i Raisi u përpoq të siguronte rrëfime të detyruara dhe të krijonte terrenin për ndjekje të motivuara politikisht, madje edhe me akuza që mbartin dënimin me vdekje.

Në përputhje me reputacionin e tij si “përkrahës i vitit 1988”, Raisi ka qenë prej kohësh një përkrahës kryesor i dënimit me vdekje, dhe si i tillë, ai mbikëqyri një zbatim të shtuar të dënimeve me vdekje gjatë periudhës në të cilën ai ishte shef i gjyqësorit, në krahasim me një periudhë ekuivalente në vitet e mëparshme. Në vitin 2019, të paktën 281 persona u varën, dhe në vitin 2020 numri ishte të paktën 251. Këto statistika ndihmuan në mbajtjen e Iranit, nën regjimin e mullahëve si kombi me shkallën më të lartë të ekzekutimeve për frymë, dhe viti aktual është në rrugën për të zgjeruar më tej hendekun si vendi me nr më të lartë të ekzekutimeve.

Gjatë tetë muajve të parë të 2021, të paktën 220 të burgosur janë ekzekutuar, dhe më shumë se 60 prej këtyre vrasjeve kanë ndodhur që nga “zgjedhja” e Raisi. Përshpejtimi tregon se ndikimi i Raisi mbi klimën shtypëse të regjimit vetëm do të rritej pas kalimit të tij nga udhëheqja e gjyqësorit në udhëheqjen e degës ekzekutive. Zëvendësuesi i Raisi si shef i drejtësisë, Gholamhossein Mohseni Ejei, ka trashëgiminë e tij famëkeqe të abuzimeve të të drejtave të njeriut, përfshirë përfshirjen në vrasjen e disidentëve dhe intelektualëve në vitet 1990.