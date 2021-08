Shkaktuan trafik për të realizuar videon në Tik-Tok, dalin pamjet e plota të ngjarjes

Muzikë të lartë në sfond, një shishe shampanje në dorë dhe më pas bllokojnë trafikun me makinë. E tillë ka qenë aventura e 4 vajzave të reja në kryeqytet, të cilat kanë bllokuar për pak çaste rrugën në Unazën e Re për të bërë video në Tik-Tok. E gjithë video është realizuar përmes një droni.





Ngjarja në fjalë është regjistruar më datë 22 gusht, në rrugën “Teodor Keko”. Siç shihet edhe nga pamjet e siguruara nga gazetarja Dorjana Bezat,vajza zbresin nga benzi luksoz, ndërkohë që një tjetër qëndron në makinë dhe hap shampanjën. Nga ana tjetër drejtuesit e mjeteve iu bien borieve, pasi bllokohen në trafik.

Lidhur me rastin e djeshëm reagoi policia e Shtetit e cila njoftoi se kishte proceduar penalisht 21-vjeçaren me inicialet V.D., banuese në Tiranë. Kjo e fundit përveçse mori edhe gjoba 500 mijë lekë të vjetra, ka rezultuar edhe e papajisur me leje drejtimi. Ndërkohë që mjeti u sekuestrua nga policia.