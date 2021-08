“Nuk mund të kemi marrëdhënie të shëndetshme”, Loredana konfirmon ndarjen nga Mozzik

Pas shumë fjalëve të thëna lart e poshtë, Loredana konfirmoi ndarjen nga Mozzik. Përmes një postimi në Instagram, ajo shprehet se është ndarë sërish nga reperi. Loredana thotë se të dy ata janë shumë kokëfortë dhe se pas realizimit të albumit të përbashkët kuptuan se nuk mund të kenë një marrëdhënie të shëndetshme.





Megjithatë ajo shton se vazhdon të ruajë raportet e mira me Mozzik, sepse ai i ka dhënë dhuratën më të bukur të jetës. Loredana shprehet se këtë herë nuk ka bërë asnjë gabim dhe se është e lumtur që ja ka dalë mbanë bashkë me Mozzik të komunikojnë dhe të rrisin bashkë vajzën e tyre, Hanën. Sa i përket atyre që mendojnë se e gjithë kjo është telenovelë, reperja shprehet se në fakt është e gjitha e vërtetë.

“Përshëndetje njerëz, disa nga ju kanë vënë re se unë dhe Mozzik kemi disa probleme për momentin. Ne jemi thjesht dy kokëfortë, të cilët nuk munden as me njëri-tjetrin, as pa njëri-tjetrin. Faza e albumit ishte shumë intensive dhe gjatë kësaj kohe kuptuam se mund të qeshim për 10 orë bashkë, por nuk mund të kemi një marrëdhënie të shëndetshme. Por jam ende shumë e lumtur që arritëm ta bënim këtë album dhe tentuam sërish. ‘No Rich Parents’ ka shkuar shumë mirë. Jam shumë e lumtur që dëgjoj fjalë të mira për albumin. Mozzik dhe unë do të ruajmë sërish raportet e mira. Ai më dha dhuratën më të bukur të jetës. Mbajini për vete akuzat si ‘ju thamë që do ndodhi kështu’. Kam bërë shumë gabime në jetën time, por këtë herë nuk gabova. Pavarësisht ndarjes, ne arritëm të komunikonim bashkë dhe të rrisnim Hanën dhe të flisnim me njëri-tjetrin për të gjitha ulje-ngritjet. Faleminderit për mbështetjen tuaj, dëgjoni këngën tonë të re “Mit Mir” dhe shikoni albumin tonë në 24 shtator. Do të publikohet vetëm në platformat digjitale. Faleminderit të gjithë atyre që na kanë mbështetur të dyve ne gjatë kësaj kohe. Mozzik le të ndahet kjo gjë. Me shumë mundësi shumë njerëz mund të mendojnë tani se telenovela e përditshme e Loredanës vazhdon, por fatkeqësisht kjo është jeta e vërtetë.” – shkruan reperja në një postim në Instagram.