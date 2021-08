Pandemia/ Rama: Do të kemi ende kohë të vështira, të luftojmë pa u kthyer tek masat

Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama ka folur për pandeminë në vendin tonë duke paralajmëruar se do të ketë ende kohë të vështira përderisa virusi po ‘tërbohet’ dhe tmerri i befasisë është mbrapa.Rama thotë se COVID-19 duhet luftuar pa u kthyer sërish tek masat e egra kufizuese.





Po ashtu për vendimin që komunikoi ditët e fundit, kryeministri thekson se vaksinimi duhet të shtrëgohet më tepër se ata që duan të kthehen tek auditorë dhe klasa.

PYETJA: Sot si Italia ashtu edhe Shqipëria po përballen me një valë të re të Covid, si po e menaxhoni situatën?

RAMA: Më duket se ne jemi më të pajisur veçanërisht nga pikëpamja psikologjike, sepse koha e tërbimit të virusit dhe tmerrit të befasisë është prapa nesh, edhe nëse duket se së shpejti do të festojmë fundin e këtij Armiku të egër të padukshëm. Do të na japë akoma një kohë të vështirë dhe pa u kthyer në kundërmasat e egra të mëparshme, ne duhet të vazhdojmë me durim të luftojmë për të shpëtuar jetë dhe për të mbajtur infeksionin nën kontroll. Ne vazhdojmë të monitorojmë situatën përmes komitetit të ekspertëve të shëndetit publik dhe përpiqemi të jemi pragmatikë, duke marrë vendime bazuar në përvojën e akumuluar dhe të dhënat shkencore në dispozicion. Sigurisht, kudo do të ishte më mirë nëse politikanët dhe teknikët do ta bënin atë një arsye për të qenë më pak të interesuar në shfrytëzimin e virusit për dukshmërinë e tyre shpesh çorientuese.

PYETJA: Në Itali po zhvillohet një debat i madh për rihapjen e shkollave, në Shqipëri do të keni mundësi të dërgoni nxënës në klasë, pavarësisht pandemisë?

RAMA: Unë shpresoj që po, por ne duhet të shtrëngojmë shumë më tepër vaksinimin sesa të gjithë ata që duan të vazhdojnë vitin akademik në klasa dhe auditorë.

PYETJA: Si po vazhdon vaksinimi në Shqipëri? A është e lehtë të vaksinohen shqiptarët? Si silleni me NoVAX?

RAMA: Ka edhe në Shqipëri ata që besojnë në komplotin e forcave okulte për të monitoruar trurin tonë përmes vaksinave ose në teori të ndryshme komplotesh qesharake kundër të tjerëve. Por ne jemi shumë aktivë me fushatën që fton të gjithë qytetarët të vaksinohen, duke u përpjekur të shpjegojmë pse është e rëndësishme si për veten e tyre ashtu edhe për të tjerët dhe mjaft të kënaqur me atë se si ka shkuar deri më tani, me një shumicë të mirë të të rriturve të vaksinuar.