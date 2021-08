10 sekrete për të qenë shumë i suksesshëm

Njerëzit e suksesshëm e kuptojnë se ka tipare, sjellje dhe veprime që duhet të ndërmarrin për të pasur sukses. Mendimi i tyre është: “Unë do të bëj atë që duhet për të shkuar atje ku dëshiroj të shkoj” Ata e dinë se suksesi nuk u vjen atyre. Ata duhet të dalin dhe ta marrin atë për vete.





13 mënyra që njerëzit e suksesshëm arrijnë të jenë kaq të suksesshëm.

Njerëzit e suksesshëm gjithmonë janë të përgatitur.

Përgatituni për mundësi duke krijuar një plan gjithëpërfshirës strategjik që përfshin vizionin, vlerat dhe qëllimet tuaja. Kjo do të thotë një kuptim të fortë të mjedisit të ri të njohurive. Për të shumëfishuar opsionet që janë në dispozicion për ju dhe për të nxjerrë shumicën prej tyre, vazhdoni të mësoni dhe të bëheni më mirë në atë që bëni çdo ditë.

Njerëzit e suksesshëm flasin me mendjen e tyre.

Jini vazhdimisht të sinqertë dhe të sinqertë. Bëni një pikë për të folur atë që është në mendjen tuaj pa frikë nga gjykimi. Duke folur të vërtetën dhe duke qenë i sinqertë, mund t’i mbështesni fjalët tuaja me veprime që do t’ju ndihmojnë të vazhdoni suksesin tuaj. Thjesht duke menduar për veten mund t’ju bëjë të paharrueshëm.

Njerëzit me sukses të shkëlqyeshëm nderojnë vlerat e tyre

Formuloni kodin e sjelljes suaj bazuar në vlerat tuaja më të rëndësishme dhe sigurohuni që sjellja juaj të bazohet në të. Nëse e vlerësoni përsosmërinë, bëni gjithçka që bëni mirë; nëse është puna në grup, bëj gjithçka për të bërë gjëra së bashku.

Njerëzit e suksesshëm shfrytëzojnë rezistencën e tyre mendore.

Çdokush përballet me sfida dhe pengesa. Çfarëdo që të duket ty, t’i kapërceni me punë të ashpër, elasticitet dhe këmbëngulje. Rrethoj veten me njerëz të mirë që mund të shohin gjërat nga një këndvështrim tjetër dhe të hedhin dritë mbi situatat më të errëta. Së fundi, ecni nëpër frikën tuaj për të bërë veten mendërisht të vështira. Kur të bëni, do të filloni të tërhiqni më shumë mundësi dhe të njiheni si dikush që mund të marrë nxehtësinë.

Njerëzit e suksesshëm mishërojnë vetëbesimin e tyre.

Ji i sigurt në veten tënde pa kërkuar hyrje të vazhdueshme ose reagime nga të tjerët. Në vend të kësaj, zhvilloni aftësinë për të bërë punën e bërë në mënyrë të pavarur pa asnjë dorë që mbajnë si një rrugë për besimin në aftësitë dhe kompetencat tuaja. Kryeni me besim, por kërkoni ndihmë kur keni nevojë për të.

Njerëzit e suksesshëm menaxhojnë stresin e tyre.

Do të ketë gjithmonë diçka që shkon keq, diçka që shkakton stres, diçka që nuk po funksionon, diçka që shqetëson. Mësoni teknikat e menaxhimit të stresit që punojnë për ju jo vetëm që do t’ju bëjnë të suksesshëm, por do t’ju ndihmojnë të bëheni një shembull pozitiv për të tjerët.

Njerëzit e suksesshëm janë vazhdimisht duke e kaluar status quo-në e tyre.

Dallimi mes dikujt që është shumë i suksesshëm dhe dikush që është thjesht në pozitë të autoritetit është i lehtë për t’u parë – personi shumë i suksesshëm do të vazhdojë të punojë në përmirësimin e aftësive të tij ose të saj. Pas një sasi të caktuar suksesi, tundimi për të ruajtur status quo është i madh, por një angazhim për të mbajtur gjithnjë në rritje, të mësuarit dhe evoluimin do të paguhet gjithmonë.

Njerëzit e suksesshëm me sukses mbajnë disiplinën e tyre.

Çelësi për një jetë të disiplinuar është identifikimi i gjërave më të rëndësishme për ju dhe vendosja e pengesave për t’i mbrojtur ato gjëra. Gjithmonë do të ketë njerëz, mundësi, ide dhe distractions që do të vijnë në të gjithë ju menjëherë, por duke qenë të disiplinuar dhe me qëllim, ju mund të jeni të hapur dhe të qëndroni në kontroll. Ditur se çfarë të themi po dhe çfarë të refuzoni mund të jetë dallimi midis suksesit dhe dështimit.

Njerëzit e suksesshëm janë gjithmonë sfidues.

Është një gjë e mrekullueshme kur mund të gjesh një mënyrë të re për të shprehur një koncept – për të parë me sy të freskët dhe për të komunikuar gjërat që shumica e njerëzve nuk kanë. Punoni çdo ditë për të gjetur perspektiva të reja mbi idetë sfiduese dhe mënyra të reja për t’i përcjellë ato që i sjellin të tjerët në bord.

Njerëzit me sukses të suksesshëm dinë të përqafojnë sfidat e tyre.

Shumë njerëz fillojnë me synime të mëdha, por nuk janë në gjendje të shkojnë përpara sepse kanë frikë nga refuzimi, dështimi ose egoja e zymtë. Gjeni mënyra për të identifikuar dhe përpunuar frikën tuaj, për të lënë zonën tuaj të rehati dhe për të përqafuar gjërat që ju sfidojnë.