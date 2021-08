Cila nga 12 shenjat e Horoskopit mund të bëhet miku juaj më i mirë

A keni vënë re se shumica e miqve tuaj i përkasin të njëjtës shenjë të Horoskopit? Astrologët pohojnë se si me dashurinë, miqësia është më e pajtueshme me anëtarë të veçantë të Horoskopit. Me cilat shenja të Horoskopit përputheni më mirë, atëherë?





Dashi (21/3-19/4): Dashi energjik përshtatet më mirë me Luanin dhe Shigjetarin, të cilët mund të ndjekin ritmet e stuhishme të jetës së tij dhe të ndajnë entuziazmin e tij. Dashi dhe Luani kanë një gjë të përbashkët: Ata e duan shoqërimin.

Demi (20/4-20/5): Demi kokëfortë e ka të vështirë të gjejë miq, por ata që ai ka tendencë t’i mbajë ata për një jetë. Një bast i sigurt është Bricjapi dhe Virgjëresha, por gjithashtu mund të nxjerrë shumë nga një miqësi me Gaforren dhe Peshqit.

Binjakët (21/ 3-20/6): E vërteta është se ata nuk e kanë shumë të vështirë të gjejnë miq të rinj, edhe pse sfida e madhe është t’i mbash ata. Me Dashin, megjithatë, ata krijojnë një “bandë” që di të kalojë mirë. Ata gjithashtu bëjnë një duet dinamik me Peshoren, me të cilën mund të flasin deri në agim.

Gaforrja (21/6-22/7): Vështirë se lejon dikë të hapë guaskën e tij të fortë dhe të shohë brendësinë e tij të ndjeshme dhe të butë. Mbështetja dhe inkurajimi për të cilin ka nevojë, megjithatë, mund të gjendet tek Gaforret, Peshqit dhe Akrepi, megjithëse kjo e fundit mund të jetë kritike me dhimbje, ndonjëherë!

Luani (23/ 7-22/ 8): Luanët teksa kënaqen duke qenë në qendër të vëmendjes përputhen me shenjat e Horoskopit që janë në përputhje me rolin mbështetës, si Ujori, si dhe “yjet” po aq pasionantë të Horoskopit si Shigjetari dhe Luanët e tjerë.

Virgjëresha (23/8-22/9): Këto krijesa të përpikta, organizative priren të jenë të rrepta me miqtë e tyre, por ato i kompensojnë me përkushtimin e tyre. Ata i gjejnë me Virgjëreshat e tjera, me Demin po aq të qëndrueshëm dhe me Bricjapët realistë.

Peshorja (23/9-22/ 10): Ai ka nevojë për ekuilibër, siç sugjeron emri i tij dhe miqësitë me kalime të mëdha emocionale nuk i përshtaten. Binjakët dhe Ujori me kënaqësi do të ndajnë një gotë verë dhe një diskutim kuptimplotë, ndërsa me Dashin do të plotësojnë njëri -tjetrin, pasi njëri ka atë që i mungon tjetrit.

Akrepi (23/10-21/11): Pasionantë dhe besnikë, Akrepët do të jepnin gjithçka për miqtë e tyre, por nëse dikush i tradhton ata mund të bëhen të pamëshirshëm. Stabiliteti që ata kërkojnë do të gjendet tek Demi, Virgjëresha dhe Bricjapi, ndërsa me të parët ata do të ndajnë gjithashtu diskutime të thella për kuptimin e jetës.

Shigjetari (22/11-21/ 12): Shigjetari impulsiv dhe aventurier do të gjejë ndeshjen e tij miqësore me këdo që është gati, si ai, t’i lërë të gjitha në minutën e fundit dhe të nisë një udhëtim të ri. Në eksplorime ai përputhet me Luanin dhe Dashin. Ndërsa Ujori ndan ankthin e tij për një botë më të mirë.

Bricjapi (22/12-19/1): Bricjapi punëtor, i cili vendos mbi të gjitha detyrën dhe karrierën e tij, do të përputhet me Virgjëreshat pragmatike dhe Bricjapët e tjerë. Tek Gaforrja ai do të vlerësojë mbështetjen e tij, por edhe emocionin e tyre.

Ujori (20/1-18/ 2): Humanisti i Horoskopit, i cili mund të gjendet duke praktikuar joga vetëm në një park ose duke ushqyer macet endacake, admiron optimizmin dhe gatishmërinë e Shigjetarit për të dalë jashtë goditjes së tij. Dashi, nga ana tjetër, i jep atij energji të mjaftueshme për të vazhduar mobilizimin.

Peshqit (19/2-20/ 3): Ai ka nevojë për dikë që mund të menaxhojë ndjeshmërinë e tij me kujdes. Do ta gjejë atë tek Gaforrja dhe Akrepi, të cilët instinktivisht kuptojnë atë që ai mendon dhe ndjen. Tek Gaforrja ai vlerëson veçanërisht bisedat e tyre të gjata, ndërsa tek Akrepi përkushtimin e tij pasionant.