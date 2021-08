COVID-19 në Itali, 5.959 të infektuar dhe 37 viktima gjatë 24 orëve të fundit

Ministria e Shëndetësisë në Itali, ka publikuar të dhënat e fundit e COVID-19 atje.





Gjatë 24 orëve të fundit, janë shënuar 5.959 infektime. Nga krahu tjetër, nuk e kanë fituar betejën me virusin 37 qytetarë.

Në njoftim, thuhet se në njësitë e kujdesit intensive ndodhen 525 pacientë, ndërsa 4.298 janë shpallur të shëruar.

Shkalla e pozitivitetit është 2.67%. Sa i përket rajoneve më të prekura janë Sicilia, me 1.369 raste aktive, Emilia-Romagna me 605 infeksione dhe Toskana me 528.