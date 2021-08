Me pushime në vendin luksoz, Marina Vjollca pozon me barkun e rrumbullakosur

Vetëm pak ditë më parë, Marina Vjollca dhe Getoar Selimi, vendosën që të tregonin publikisht se do të bëheshin prindër për herë të parë, duke i dhënë fund fjalëve që qarkullonin lart e poshtë.





Ata nuk ngurruan që të publikonin fotot e para, ku tregonin edhe barkun e rrumbullakosur të moderatores së njohur.

E menjëherë pas lajmit të bukur, ato u nisën për pushime në vendin përrallor. Nga vendi luksoz nuk kanë munguar as fotot e video në rrjetet sociale.

Marina herë pas here ka ndarë me ndjekësit imazhe, duke pozuar tanimë me barkun e rrumbullakosur.