Të lumtur dhe duke luajtur, gazetarja e BBC publikon videon e fëmijëve afganë në Shqipëri

Korrespondentja e BBC, Yalda Hakim, ka postuar një video nga Qyteti Studenti të fëmijëve afganë. Ata duken mjaft të qeshur e të lumtur dhe në momentin e videos janë duke luajtur me njëri-tjetrin.

“Fëmijë afganë të cilët vetëm pak ditë më parë ikën nga tmerret e luftës, duke shijuar jetën e tyre të re në Tiranë, Shqipëri”, shkruan gazetarja në Twitter.

Wonderfully generous of @GOVAlbania – they + other smaller governments – particularly @MofaQatar_EN – @GovtofMacedonia @iraqigovernment , @JordanGov + dozens more stepped up so quickly with so much generosity + flexibility + saved many thousands. We owe them so much #Afghanistan https://t.co/2NqSNtV7jy

— Rory Stewart (@RoryStewartUK) August 29, 2021