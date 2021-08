Tirana nuk fiton dot në miqësore. Barazon me Bylis

Skuadra e Tiranës sot ka zhvilluar miqësoren e radhës si pjesë e përgatitjeve për sezonin e r. Dy javë para startit të aktivitetit, bardheblutë kanë zbritur në fushë ndaj një skuadre me shumë ambicie në Kategorinë e Parë, Bylisit, me të cilën janë përballur sot në “Selman Stërmasi”.

Edhe pse Shehi hodhi në fushë rreshtimin më të mirë mes lojtarëve që kishte në dispozicion, me treshen Xhixha-Ngo-Seferi në sulm, bardheblutë nuk arritën të gjenin rrugën e rrjetës në këtë sfidë ndaj ballshiotëve.

Kështu, takimi u mbyll me rezultatin 0-0, që tregon se të dy ekipet kanë ende punë për të bërë që të përmirësojë manovrën sulmuese për zezonin e ri. (d.s.)