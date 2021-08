Disa gjëra që njerëzit inteligjentë i bëjnë ndryshe

Ne nuk kemi nevojë të dimë se cili është IQ i dikujt për të arritur në përfundimin se ai person është mbi mesatarisht inteligjent.





Ne do të njohim pesë gjëra që ata i bëjnë ndryshe nga të tjerët:

Ata vënë në dyshim edhe opinionet dhe besimet më të rrënjosura

Njerëzit inteligjentë nuk besojnë gjithçka që dëgjojnë. Ata vënë në dyshim traditën, besimet, normat etike, të gjithë sistemin në të cilin jetojmë, në fakt gjithçka që ekziston. Ata nuk marrin asgjë si të mirëqenë dhe nuk ndjekin masat, por mendojnë në mënyrë kritike për gjithçka dhe hetojnë tërësisht para se të formojnë opinionin e tyre.

Ata me siguri nuk besojnë gjithçka që dëgjojnë në lajme ose nga ndonjë figurë autoritare. Njerëzit inteligjentë mbi mesataren mund të depërtojnë në gënjeshtra dhe të mos lejojnë që të tjerët të manipulojnë me ta. Parimet që paraqiten si e vërteta e padiskutueshme, nuk do të thotë asgjë për ta – ata kanë mendimin që duan të kenë dhe ndjekin rrugën e tyre në jetë, transmeton KP.

Njerëzit inteligjentë nuk ju ngrenë kurrë në qiell

Njerëzit me IQ mbi mesataren rrallë kanë idhuj dhe rrallë kërkojnë dikë që t’i udhëheqë ata gjatë jetës. Ata e dinë që mund të gjejnë njohuritë që kërkojnë dhe kanë nevojë në vetvete. Ata e kuptojnë se ne mund të mësojmë diçka në jetë nga secili person, por ata gjithashtu e kuptojnë se ata vetë nuk dinë gjithçka.

Askush nuk i ka të gjitha përgjigjet, dhe kjo është arsyeja pse njerëzit inteligjentë mbi mesataren nuk e shikojnë askënd si idhull. Ata e shohin veten si mësuesin e tyre personal që ka mençuri dhe forcë të mjaftueshme për të trajtuar çdo situatë.

Janë në kërkim të vazhdueshëm të dijes

Njerëzit me një IQ të lartë gjithmonë dëshirojnë njohuri dhe përvoja të reja. Ata kënaqen duke zgjeruar dijen dhe duke u përfshirë në biseda inteligjente sa herë që kanë mundësi.

Njerëzit inteligjentë janë të magjepsur nga dija dhe të varur nga ajo – ata nuk janë të kënaqur me atë që kanë mësuar, sepse kështu mendja e tyre do të ngecë. Ata e kuptojnë që njohuria është fuqi dhe duan të armatosen me sa më shumë municion mendor.

Ata i shndërrojnë mendimet në vepra

Njerëzit inteligjentë mbi mesataren e dinë që mendimet dhe idetë nuk nënkuptojnë asgjë pa veprim. Nëse duan të arrijnë kudo në jetë, ata e kuptojnë se atë që dinë duhet ta zbatojnë në vepra konkrete. Nuk ka përdorim në mendimet tuaja nëse nuk i ndani me të tjerët dhe nëse nuk i përdorni për të kontribuar në botë, kështu që njerëzit inteligjentë janë gjithmonë duke kërkuar ku mund të zbatojnë njohuritë e tyre.

Ata nuk do të lejojnë që asgjë të pengojë në përpjekjen e tyre për të ndryshuar botën për mirë duke përdorur njohuritë e tyre. Hartimi i planeve të reja me të cilat për të arritur qëllimet e tyre u jep atyre kënaqësi të madhe.

Ata e dinë vlerën e kohës së kaluar me veten në heshtje

Më shumë se çdo gjë, njerëzit me një IQ të lartë e dinë vlerën e kohës së kaluar me veten në heshtje. Bota është aq e shpejtë sa duket se nuk e vë aspak theksin te “qenia”. Ne të gjithë duhet të veprojmë, punojmë, prodhojmë, lëvizim, fitojmë para. Ne nuk kalojmë mjaft kohë duke menduar, ndjerë, dashuruar…

Kjo është arsyeja pse njerëzit inteligjentë mbi mesataren kalojnë sa më shumë kohë me veten dhe mendimet e tyre, sepse e dinë sa e rëndësishme është të shikosh thellë brenda për të gjetur përgjigje. Edhe nëse ata nuk po kërkojnë përgjigje në atë moment, ata janë ende të vetëdijshëm për rëndësinë e kohës që kalojmë vetëm, larg zhurmës që na rrethon, sepse gjithashtu ndihmon për të hequr qafe stresin dhe rigjenerimin e mendjes, trupit dhe shpirtit.

Njerëzit inteligjentë mbi mesataren kanë një lidhje të madhe me veten e tyre dhe e dinë se kjo lidhje është themeli për gjithçka tjetër në jetë.