Sulm me thikë në Londër, plagosen rëndë 5 të rinj, mes tyre edhe një vajzë

Pesë persona janë goditur me me thikë në një përleshje në veri të Londrës.Sipas autoriteteve të gjithë të plagosurit janë të moshës rreth adoleshencës ose të njëzetave.Mediat britanike bëjnë me dije se dy burra janë në gjendje të rëndë, por të qëndrueshme, ndërsa të tjerët nuk kanë pësuar dëmtime të rrezikshme për jetën.Mësohet se mes të plagosurve është edhe një vajzë.





Policia shkroi në Tëitter: “Ne u thirrëm në orën 4 të mëngjesit për një luftë të madhe në Qasjen Hekurudhore, Harroë. Pesë persona (adoleshentë të moshës vonë ose 20 vjeç) u dërguan në spital me plagë nga thika. Kushtet e dy burrave dhe një gruaje nuk ndryshojnë jetën ose kërcënojnë jetën. Dy burra të tjerë janë në gjendje të rëndë, por të qëndrueshme.”